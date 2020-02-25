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Оккупанты в Крыму освободили украинских рыбаков – нардеп

25 февраля, 15:55

Украинцы намерены на своем же судне добраться домой

Удерживаемые российскими оккупантами украинским рыбаки освобождены и готовы отправиться из оккупированного Крыма в свободную Украину на своем же судне. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.

"Срочно! Украинские рыбаки освобождены. Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены", – написал он

Мельник добавил, что Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 февраля в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники ФСБ России задержали украинское судно с членами экипажа. Как стало известно, россияне обвинили капитана украинского в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

Позже в МИД Украины вызвали российского дипломата и потребовали от РФ неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа.

В свою очередь украинская прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту в Азовском море.

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Крым рыбаки

Источник: Сегодня

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