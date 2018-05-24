У омбудсмена открыли производство из-за нарушения прав Кольченко и Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова открыла производство по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова, которых незаконно осудили в России. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

"Уполномоченный Людмила Денисова направила обращения к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, министру юстиции Украины Павлу Петренко, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой до 31 мая проинформировать омбудсмена о принятых мерах реагирования по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова. После получения ответов уполномоченный изучит материалы и предложит дальнейшие действия по освобождению украинских политзаключенных", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Людмила Денисова проанализировала всю информацию, предоставленную Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой в предыдущие годы. В частности, речь идет о той аргументации, что РФ приняла закон, согласно которому все граждане, которые на момент аннексии Россией Крыма проживали на полуострове, приобретают гражданство Российской Федерации, за исключением тех, кто в течение месяца официально объявят о намерении оставить предыдущее гражданство, и, по словам Москальковой, ни Кольченко, ни Сенцов этого не сделали.

"Омбудсмен Денисова убеждена, что Украина не может принимать эту аргументацию в своей работе о передаче осужденных. Ведь, по ее словам, Крым – это Украина, и любые российские законы по Автономной Республики Крым является фейковыми. Во время судебных заседаний Кольченко и Сенцов официально заявляли, что они не обращались и не собираются обращаться к российской стороне с целью получения гражданства РФ. Они неоднократно говорили, что являются гражданами Украины. В свою очередь, РФ не признала их украинского гражданства и информировала о невозможности передачи заключенных Украине в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц", – говорится сообщении.

Как отмечает украинский Омбудсмен, аргументация российской стороны относительно автоматического приобретения Кольченко и Сенцовым гражданства РФ не может быть принята, поскольку это противоречит императивным нормам общего международного права.

"На основании этого омбудсмен утверждает, что права Кольченко и Сенцова как граждан Украины были нарушены и руководствуясь статьей 101 Конституции Украины, статьями 13 и 15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" открывает производство по этому факту", – говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов, среди которых – Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов. Их этапировали в Россию. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Сенцов был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам.

Недавно Олег Сенцов выдвинул российским властям требование освободить всех украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму, и объявил бессрочную голодовку.

Кольченко в настоящий момент рассматривает возможность поддержать голодовку Сенцова.