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"Он ходит за нами по пятам": врач-инфекционист рассказала об опасности COVID-19

31 июля, 18:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У некоторых пациентов болезнь проходит бессимптомно

Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая рассказала, чему научились украинские медики за период эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет Суспільне.

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"Если в жизни многих земляков COVID-19 нет, и Слава Богу, то в нашей жизни (врачей, – ред.) COVID-19 есть и он ходит за нами по пятам", – заявила она.

По словам Троцкой, почти 80% людей имеют легкое течение болезни. В то же время есть только 10% пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением заболевания.

Также врачи выяснили, что у пациентов с сопутствующими заболеваниями и у пожилых людей болезнь может протекать бессимптомно.

"Например, больной жаловался на легкое недомогание или каких-либо признаков заболевания не было, но он был обследован как контактный и у него обнаружили вирус. Человек имел сверхлегкую форму, без клинических признаков, он с кем-то контактировал, и тот человек заболел тяжелой формой. То есть, это еще одно подтверждение того, что – да, болезнь была", – объяснила медик.

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Женщина рассказала, что у 30-40% людей, переболевших COVID-19, даже в тяжелой форме, нету антител в крови.

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"Это не значит, что организм не способен сопротивляться. У человека "включается" клеточная память о встрече с вирусом, но в то же время есть случаи, когда один и тот же человек болел несколько раз в легкой форме. Почему так бывает – сейчас выясняют ученые", – сказала Троцкая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду .

Как известно, за прошедшие сутки, 30 июля, COVID-19 диагностировали у 1090 украинцев. Всего коронавирус подтвердили у 69 884 пациентов в Украине.

Также смотрите о вспышке коронавируса в общежитии Киева:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева
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