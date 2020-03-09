"Ох, не однаково мені": политики почтили память Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, украинцы отмечают 206-й день рождения поэта и художника Тараса Шевченко. Украинские политики почтили память Кобзаря и вспомнили его лучшие произведения. Сообщения они опубликовали в Facebook.

Так, пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с этим днем цитатой из произведения "В каземате".

"Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені", – написал он.

Также Порошенко опубликовал фото в пиджаке, под которой была футболка с изображением Шевченко, который едет на мотоцикле с девушкой.

"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", – написано на футболке.

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Бывший премьер-министр Владимир Гройсман также вспомнил о важной дате.

"Тарас Шевченко. Человек, о котором нельзя сказать: "был". Он всегда с нами. Своими словами – актуальными во все времена. Прекрасной живописью. Своим образом – который изучают и переосмысливают художники и режиссеры. Шевченко учит, мотивирует и вдохновляет. Так было, есть и будет", – написал политик, прикрепив тематическое видео.

А лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице опубликовал произведение из цикла "Давидові псалми".

Также сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что фракция всегда отмечает этот день, а в ее кабинете есть портрет Шевченко.

"Наша фракция "Европейская Солидарность" всегда празднует 9 марта! В наших кабинетах есть портрет, который не надо менять каждые 5 лет, подстраиваясь под политическую конъюнктуру. Шевченко определил свободолюбивую национальную идентичность и стремление к свободе. С днем рождения, Тарас!" – написала она.

А предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил, что Шевченко "является тем вечным спутником на дорогах столетий для украинского народа, который не дает упасть духом и опустить руки".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко. Они возложили цветы к памятнику Шевченко в одноименном столичном парке.

Кроме того, в посольстве США в Украине оригинально почтили память Тараса Шевченко: музыканты положили на свою мелодию слова известного стиха "Тече вода з-під явора" и исполнили песню.

Видео: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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