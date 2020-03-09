Зеленский с супругой в Киеве возложили цветы к памятнику Шевченко, фото

В понедельник, 9 марта, утром президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта.
Об этом сообщается на официальной странице главы государства в Telegram.
Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном столичном парке.
Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве США в Украине оригинально почтили память Тараса Шевченко.
В честь праздника сотрудники посольства США и украинская группа Spiv Brativ вместе почтили наследие великого Кобзаря.
Слова известного стиха "Тече вода з-під явора" музыканты положили на свою мелодию и исполнили песню по-новому.
Ранее мы писали, что скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим.
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