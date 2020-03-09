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Зеленский с супругой в Киеве возложили цветы к памятнику Шевченко, фото

9 марта, 11:16

Игорь Тимофеев

Глава государства пришел в парк Шевченко

В понедельник, 9 марта, утром президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта.

Об этом сообщается на официальной странице главы государства в Telegram.

Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном столичном парке.

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Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве США в Украине оригинально почтили память Тараса Шевченко.

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Зеленский с супругой в Киеве возложили цветы к памятнику Шевченко, фото

В честь праздника сотрудники посольства США и украинская группа Spiv Brativ вместе почтили наследие великого Кобзаря.

Слова известного стиха "Тече вода з-під явора" музыканты положили на свою мелодию и исполнили песню по-новому.

Видео: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Ранее мы писали, что скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим.

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