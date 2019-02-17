Он загибается от боли: жена узника Кремля Коломийца рассказала о страданиях мужа
В российской колонии Коломийца мучают сильные боли
Украинского узника Кремля, участника Евромайдана Андрея Коломийца, которого содержат в колонии российского Краснодара, мучают сильные боли.
По словам жены заключенного, которая приезжала к нему на свидание 11-13 февраля, его поставили на учет как "склонного к нарушению режима и пропаганде", сообщили активисты Крымской правозащитной группы в Facebook.
В частности, Галина Коломиец сообщила, что состояние здоровья украинца ухудшается – его мучают головные боли, а также появились сильные боли в области живота, обострился псориаз.
"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", – рассказала она.
При этом на вопрос к начальнику медсанчасти о том, как можно помочь заключенному, ей было отказано в получении такой информации, сославшись на то, что нельзя разглашать сведения о здоровье заключенного без письменного заявления самого заключенного.Галина Коломиец намерена сделать письменный запрос в медсанчасть после того, как ее муж напишет необходимое заявление.
Напомним, ранее активиста Андрея Коломийца, которого суд оккупированного Крыма приговорил к 10 годам колонии, посетил генеральный консул Украины в РФ Тарас Малышевский. Встреча проходила под видеонаблюдением и в присутствии сотрудников колонии.
Кроме того, мы сообщали, как Коломийца в колонии отправили в штрафной изолятор, обвинив в несоблюдении формы одежды. Украинец провел в ШИЗО 10 суток.
Также мы писали о том, как во время пребывания Коломийца в СИЗО оккупированного Симферополя его поместили в одну камеру со сторонниками так называемых "Л/ДНР", которые угрожали ему расправой.
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