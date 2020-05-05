Перед госпитализацией пациентов будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус

В Украине разрешили проводить операции во время карантина. Кабинет министров опубликовал постановление, в котором определено, кто подлежит госпитализации.

Правительство внесло изменения в "карантинное" постановление №211, которым ранее запрещалось проводить операции на время ограничительных мер. Однако теперь сделали исключение для определенной категории людей, нуждающихся в госпитализации. Операции и госпитализации разрешены в следующих случаях:

если заполненность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет менее 50%;

в случае осложненного течения беременности и родов;

для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

для оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

для оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

для проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

В постановлении уточняется, что пациентов, которые подлежат госпитализации, будут проверять на коронавирус ПЦР-тестами.

Реклама В тренде Операции во время карантина: кого разрешили ложить в больницу

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минздраве рассказали, когда будут открыты поликлиники. Сейчас пока украинцев не пускают на приемы к врачам из-за карантина.

Смотрите также в сюжете, что в Украине переносят операции из-за нехватки доноров:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама