Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Последние новости Украины

Операции во время карантина: кого разрешили ложить в больницу

5 мая, 09:51

Сергей Мартынец

Перед госпитализацией пациентов будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус

В Украине разрешили проводить операции во время карантина. Кабинет министров опубликовал постановление, в котором определено, кто подлежит госпитализации.

Правительство внесло изменения в "карантинное" постановление №211, которым ранее запрещалось проводить операции на время ограничительных мер. Однако теперь сделали исключение для определенной категории людей, нуждающихся в госпитализации. Операции и госпитализации разрешены в следующих случаях:

  • если заполненность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет менее 50%;
  • в случае осложненного течения беременности и родов;
  • для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • для оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • для оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • для проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

В постановлении уточняется, что пациентов, которые подлежат госпитализации, будут проверять на коронавирус ПЦР-тестами.

Реклама

В тренде
Операции во время карантина: кого разрешили ложить в больницу

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минздраве рассказали, когда будут открыты поликлиники. Сейчас пока украинцев не пускают на приемы к врачам из-за карантина.

Смотрите также в сюжете, что в Украине переносят операции из-за нехватки доноров:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин операция госпитализация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионовУкраина
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Карантин снова продлили: названа новая дата
Карантин снова продлили: названа новая датаУкраина
В некоторых областях введут адаптивный карантин: что это значит
В некоторых областях введут адаптивный карантин: что это значитУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...