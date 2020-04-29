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  1. Последние новости Украины

В Минздраве рассказали, когда будут открыты поликлиники

29 апреля, 11:25

Сергей Мартынец

Украинцев не пускают на приемы к врачам из-за карантина

В Украине поликлиники откроют для посещения людей и приемов у врачей в том случае, если будут смягчен карантинный режим. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в связи с введенными карантинными ограничениями поликлиники могут оказывать только неотложную медицинскую помощь. Обычные приемы пациентов на данный момент пока невозможны, и все будет зависеть от решения правительства по смягчению карантина.

"Но мы понимаем, что есть запрос от граждан Украины. Как только позволит наша эпидемиологическая ситуация открыть поликлиники, мы сразу это сделаем. Мы каждый день мониторим ситуацию, анализируем ситуацию. Как только это будет разрешено в разрезе смягчения карантинных мероприятий, сразу это будет сделано", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине изменили протокол лечения больных COVID-19. Максим Степанов рассказал, что во время течения болезни наблюдается большое количество тромбоэмболических осложнений.

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А тем временем медики в Украине возмущаются тем, что деньги, которые обещали сверх ставки, так и не выплатили. Обещанное правительством пока только на бумаге, но не реализовано. Мы узнавали, почему врачи не получают обещанных доплат в 300%.

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поликлиника Максим Степанов

Источник: Сегодня

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