В Украине разрешили проводить операции во время карантина

В Украине снова разрешат проводить плановые операции и госпитализации. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, правительство провело внеочередное заседание по только одному вопросу – внесение изменений в 211-е постановление Кабинета министров – это то постановление, которым были введены карантинные меры на территории Украины.

"Как вы знаете, на время карантина в нашей стране были запрещены плановые операции, в том числе и разная госпитализация. Но время карантина составляет уже около 50 дней, и у нас уже есть необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показателям", – сказал Степанов.

Министр отметил, что было принято постановление правительства, которое вносит изменение в 211-е постановление. По его словам, возможно, уже завтра будет опубликовано новое постановление и будут разрешены плановые операции и госпитализации – те операции, которые срочно нужно проводить человеку, чтобы снизить риски для пациента.

"Чтобы не было заражений наших медиков, эти госпитализации для проведения операций будут проводиться исключительно после тестирования методом ПЦР", – добавил глава Минздрава.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минздраве рассказали, когда будут открыты поликлиники. Сейчас пока украинцев не пускают на приемы к врачам из-за карантина.

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