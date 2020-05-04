Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Последние новости Украины

В Украине разрешили проводить операции во время карантина

4 мая, 10:00

Сергей Мартынец

Правительство внесло изменения в постановление о карантине

В Украине снова разрешат проводить плановые операции и госпитализации. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, правительство провело внеочередное заседание по только одному вопросу – внесение изменений в 211-е постановление Кабинета министров – это то постановление, которым были введены карантинные меры на территории Украины.

"Как вы знаете, на время карантина в нашей стране были запрещены плановые операции, в том числе и разная госпитализация. Но время карантина составляет уже около 50 дней, и у нас уже есть необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показателям", – сказал Степанов.

Министр отметил, что было принято постановление правительства, которое вносит изменение в 211-е постановление. По его словам, возможно, уже завтра будет опубликовано новое постановление и будут разрешены плановые операции и госпитализации – те операции, которые срочно нужно проводить человеку, чтобы снизить риски для пациента.

"Чтобы не было заражений наших медиков, эти госпитализации для проведения операций будут проводиться исключительно после тестирования методом ПЦР", – добавил глава Минздрава.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минздраве рассказали, когда будут открыты поликлиники. Сейчас пока украинцев не пускают на приемы к врачам из-за карантина.

Смотрите также в сюжете, что в Украине переносят операции из-за нехватки доноров:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

врачи операция госпитализация Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионовУкраина
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался "Дед"Днепр
Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в Украине
Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...