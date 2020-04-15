Опубликовано время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. У нас есть договоренности с украинскими медиа группами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на наиболее рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - написал глава государства на своей страничке в Facebook.

Согласно опубликованной программе, ICTV и UA:Первый 19 апреля будут транслировать с 7:30 до 11:00 праздничное богослужение Украинской греко-католической церкви.

Реклама

Телеканалы "1+1" и UA:Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут вести трансляцию службы Православной церкви Украины.

"Украина" и "Интер" в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать богослужение Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в который раз призвал украинцев отпраздновать Пасху дома. Президент подчеркнул, что от поведения украинцев в праздничные дни, от дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина.

Недавно президент Владимир Зеленский уже говорил, что толпы людей на Пасху – это прямой путь заболеть COVID-19. Однако если удастся пройти праздники без массовых скоплений, то, возможно, эпидемия пойдет на спад.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама