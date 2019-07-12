Опубликованы фото масштабных антитеррористических учений СБУ в рамках Sea Breeze-2019

Подразделения продемонстрировали готовность противодействовать терактам и диверсиям

Фото СБУ.

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины в течение 9-11 июля в рамках активной фазы учений Sea Breeze-2019 провел масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В учениях, условия которых были максимально приближены к реальным, приняли участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, пограничников, ГСЧС, представители органов местной власти и сводное подразделение противодействия диверсиям Апtі-Sabotage group, сформированный в рамках проведения учений Sea Breeze-2019.

Мероприятия проводились на базе потенциально опасного объекта – 3-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Участники отработали совместные действия для противодействия диверсионным группам, в том числе с моделированием возможных угроз участникам американо-украинских учений и привлеченной для их проведения инфраструктуры. Во время тренировок участники выявили и нейтрализовали четыре условные диверсионно-разведывательные группы.

По заключению организаторов, привлеченные к обучению подразделения продемонстрировали готовность противодействовать террористически-диверсионным проявлениям и эффективно выполнять свои функции в экстремальных условиях.

Напомним, в рамках масштабных учений Sea Breeze-2019 защитники морских границ Украины отработали рискованный элемент – десантирование с вертолета в открытое море без парашютов.

Поводом к отработке таких действий стали угрозы, стоящие перед нашей страной и безопасностью ее морских границ и прибрежных коммуникаций, подступов с моря и инфраструктуры морских портов. Главной целью учений является отработка противодействия проникновению диверсионных групп.

В ходе маневров бойцы противодиверсионной группы десантировались с высоты 5- 7 метров с вертолета, летящего со скоростью около 30 километров в час.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.

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