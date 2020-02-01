Организатор банды, которая убила Окуеву, незаконно получил украинский паспорт

/ Фото: AFP

Организатор группировки, которая совершила три убийства – директора Caparol, директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, – незаконно получил гражданство Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что у уроженца РФ был паспорт гражданина Украина, потом он получил украинский загранпаспорт.

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", – говорится в сообщении.

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Начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Украинский паспорт задержанного признан недействительным.

Напомним, что следователи считают 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина организатором преступной группировки, которая более двух лет назад совершила покушение на участницу боевых действий на Донбассе Амину Окуеву и ее супруга, командира добробата Адама Осмаева.

Вечером 30 октября 2017 года преступники расстреляли автомобиль с парой возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, Окуева скончалась на месте, а находившийся за рулем Осмаев был ранен в ногу.

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