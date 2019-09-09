Осень на пороге: синоптики уточнили прогноз на неделю

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Всю рабочую неделю, согласно прогнозу, погода в Украине будет еще практически летней. Лишь прохладные ночи с перепадом температур будут напоминать о календарной осени. Но уже к выходным погода изменится. По всей территории страны похолодает и начнет дождить.

Так, во вторник, 10 сентября, по всей территории Украины будет по-летнему тепло и сухо. Прохладнее будет в западных и восточных областях – до +23-25, на остальной территории до +28-29.

В среду, 11 сентября, потеплеет еще на пару градусов. В центре и на юге страны – до +30, на остальной территории до +29. Все так же солнечно и сухо.

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В четверг, 12 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. По всей территории Украины – сухо и солнечно. Невысокая облачность. Воздух в среднем прогреется до +27-29, на юге до +30.

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А вот в пятницу, 13 сентября, хоть и будет практически безоблачно по всей Украине, но температура снизится на пару градусов. А на западе Украины похолодает на 4-5 градусов и воздух прогреется всего до +22-24. На остальной территории – до +26-27, на юге до +29.

Уже в субботу, 14 сентября, северные и северо-западные регионы страны затянет тучами вплоть до некоторых регионов центра страны. Похолодает на 8-10 градусов – местами всего до +17-19, и пойдут дожди. В "сухих" регионах также ожидается похолодание. Так на северо-востоке и в центре будет до +22-25. На юге все еще тепло – до +29.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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