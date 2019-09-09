Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Осень на пороге: синоптики уточнили прогноз на неделю

9 сентября, 15:32

К выходным погода в Украине изменится и станет по-осеннему свежо

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Всю рабочую неделю, согласно прогнозу, погода в Украине будет еще практически летней. Лишь прохладные ночи с перепадом температур будут напоминать о календарной осени. Но уже к выходным погода изменится. По всей территории страны похолодает и начнет дождить.

Так, во вторник, 10 сентября, по всей территории Украины будет по-летнему тепло и сухо. Прохладнее будет в западных и восточных областях – до +23-25, на остальной территории до +28-29.

В среду, 11 сентября, потеплеет еще на пару градусов. В центре и на юге страны – до +30, на остальной территории до +29. Все так же солнечно и сухо.

Реклама

В четверг, 12 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. По всей территории Украины – сухо и солнечно. Невысокая облачность. Воздух в среднем прогреется до +27-29, на юге до +30.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

А вот в пятницу, 13 сентября, хоть и будет практически безоблачно по всей Украине, но температура снизится на пару градусов. А на западе Украины похолодает на 4-5 градусов и воздух прогреется всего до +22-24. На остальной территории – до +26-27, на юге до +29.

Уже в субботу, 14 сентября, северные и северо-западные регионы страны затянет тучами вплоть до некоторых регионов центра страны. Похолодает на 8-10 градусов – местами всего до +17-19, и пойдут дожди. В "сухих" регионах также ожидается похолодание. Так на северо-востоке и в центре будет до +22-25. На юге все еще тепло – до +29.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода похолодание прогноз погоды дожди осень облачность погода в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны детали
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны деталиПолитика
Как в России
Как в России "радуются" возвращению своих: в сети посмеялись над путинской пропагандисткойРоссия
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайнПолитика
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видео
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видеоУкраина

Новости партнеров

Loading...