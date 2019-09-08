Осень пока что отменяется: синоптики рассказали о хорошей погоде на неделю

В течение ближайших пяти дней в Украине будет по-летнему жарко и сухо

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Дожди, которые в воскресенье еще "гуляли" по некоторым регионам Украины, с понедельника вовсе уйдут. И всю следующую рабочую неделю в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Правда осеннее "дыхание" будет ощущаться ночью, когда температура будет опускаться до 10-12 градусов тепла.

В целом же в течение пяти дней погода будет относительно стабильной. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 9 сентября, по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Немного прохладнее на западе страны, – до +27. На остальной территории, даже в северных регионах, – до +29.

Во вторник, 10 сентября, на западе Украины несколько похолодает и воздух прогреется лишь до +24-25. На остальной территории будет все так же тепло и сухо – до +27-29.

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В среду, 11 сентября, погода будет схожа с предыдущим днем. На западе страны снова потеплеет на пару градусов. Теплее всего – в центральных регионах Украины. Местами воздух прогреется до +28-29. На остальной территории – до +26-27.

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В четверг, 12 сентября, температура снизится на 1-2 градуса, но комфортное тепло распределится равномерно по всей территории Украины. Во всех без исключения регионах прогнозируют сухую и солнечную погоду и до +25-26 тепла.

В пятницу, 13 сентября, погода будет схожа с предыдущим днем. Равномерное тепло будет по всей территории страны – до +24-26. Дождей не прогнозируют нигде.

Напомним, журналисты "Сегодня" писали, что синоптики обещают еще теплый сентябрь. В октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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