Осень с дождями "крадется" с запада: какой будет погода до конца недели

До конца недели в Украине будет переменчивая погода. Вслед за снижением температуры на несколько дней снова потеплеет. Но с запада снова идут грозовые дожди и прохладный фронт, который к концу недели доберется до центральных регионов страны. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 29 августа, на западе и в центре Украины похолодает и пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха опустится в среднем до +22-24 градусов. Но южнее Кировоградской области, на юге и востоке страны будет все так же жарко и сухо, а температура сохранится на уровне +30-32 градусов.

В четверг, 30 августа, в Украину вернется лето. Дожди отступят, и там, где накануне было прохладно, снова потеплеет до +27-29 градусов. Центр, юг и восток – все также будут изнывать от 30-градусной жары и выше.

В пятницу, 31 августа, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. По всей территории страны прогнозируют сухо и солнечно. Температурный режим будет летним.

А уже в субботу, 1 сентября, с запада снова придет похолодание и осенняя погода. Дожди с грозами прогнозируют от Волыни до Закарпатья и от Львова до Хмельницкого. Температура воздуха снова понизится на несколько градусов – до +23-26. На остальной территории лето удерживает позиции, и будет сухо и солнечно. Но и здесь температура понизится на 1-2 градуса по сравнению с предыдущими днями.

В воскресенье, 2 сентября, дожди с грозами с запада страны через северные регионы доберутся до сумской области, понизив температуру воздуха еще на пару градусов. Под воздействие холодного фронта попадет и центр Украины. Здесь температура также опустится до +27, но будет без осадков. На юге все та же летняя жара до +31.

Народный прогноз погоды

29 августа отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас – хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок – осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

В первый день осени, 1 сентября, почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой, пишет сайт "Синоптик".

Напомним, в течение среды, 29 августа, синоптики предупредили о шторме, надвигающемся на северные регионы страны. Под удар попадет и столица.

Сайт "Сегодня" уже писал о том, какой будет погода в конце августа. Жаркая летняя погода будет потихоньку покидать Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон.

Также мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.