Осень во всех проявлениях: в течение недели погода изменится

Солнце, заморозки и дожди - все это будет в течение недели

Фото: flickr.com/Daniel Jolivet

После того, как в ближайшие двое суток в Украине пройдут ночные заморозки, которые будут сменяться дневным холодным солнцем, уже к выходным погода изменится и придут затяжные холодные дожди. Правда заморозки отступят, а температурный режим выровняется. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 7 октября, практически по всей территории Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду с ночными заморозками до -1-3 и дневным повышением температуры до + 7-10. Исключением могут стать некоторые регионы юга страны, где возможны дожди. Там заморозков не прогнозируют, а воздух прогреется до +14.

Во вторник, 8 октября, дожди сместятся на восток. В среднем погода будет напоминать предыдущий день, но потеплеет на 1-2 градуса и ночью и днем.

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В среду, 9 октября, потеплеет еще на пару градусов и дневная температура поднимется в среднем до +11, на западе и юге до +14, местами до +17. Дожди возможны на западе страны.

В четверг, 10 октября, потеплеет еще на 2-3 градуса, но комфортно не будет, поскольку с потеплением придут осенние затяжные дожди. Сухо прогнозируют лишь на юго-востоке. Температура воздуха в среднем будет +12-15, на юго-востоке до +17-19.

В пятницу, 11 октября, погода будет напоминать предыдущий день. Практически по всей стране прогнозируют дожди, за исключением нескольких регионов запада и юга Украины. Столбики термометров будут показывать от +12 до +15, на юге до +19.

Ранее мы сообщали о том, какой будет погода в октябре по прогнозу народного синоптика Леонида Деркача.

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