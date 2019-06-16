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Украину остудят долгожданные дожди: прогноз погоды на неделю

16 июня, 15:32

Синоптики предупредили о грозах и ливнях почти по всей территории страны

Фото: Pixabay

За предыдущую неделю, когда в Украине стояла небывалая жара, а дожди были роскошью лишь в некоторых регионах страны, в воздухе скопилось достаточно испаренной влаги и уже с понедельника она начнет выпадать проливными дождями и грозами. На помощь грозовому фронту с северо-запада, придут конвективные грозовые образования над Украиной и в течение всей недели синоптики обещают дожди, а вместе с тем и некоторое снижение температуры.

Так, в понедельник, 17 июня, грозовой дождливый фронт придет на западную Украину, зацепив часть центральных и северных областей. На западе страны температура понизиться на 5-6 градусов – до +24-26. В центре всего на пару градусов. Но юг и восток Украины будут по-прежнему под палящим солнцем.

Во вторник, 18 июня, грозовой фронт продвинется дальше в центр и на восток Украины. На Волыни останется облачность. Облачно будет и на юге и востоке страны. Температура воздуха на западе, севере и в центре Украины снизится до +24-28 градусов. На остальной территории все так же жарко.

В среду, 19 июня, погода будет схожей с предыдущим днем. За исключением того, что полоса грозовых дождей растянется до северо-востока страны и ожидается также снижение температуры на 3-4 градуса.

В четверг, 20 июня. Летний зной вернется. По всей стране снова температура повысится до +28-31 градуса. Но большая часть страны окажется под воздействием грозового дождевого фронта. Исключение – юго-восточные регионы.

В пятницу, 21 июня, погода будет схожей с предыдущим днем. Правда дожди уйдут из центральных регионов левобережной Украины. Температура сохранится все так же высокой – до +30-31 градуса.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара отступит во второй половине июня, и зной сменится приятным летним теплом. 

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Тег погода, жара, температура воздуха, дожди, облачность, грозы, зной

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