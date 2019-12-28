Осторожно, елки: продавцы научились подделывать лицензионные бирки

Миссия – купить елку. И главное, чтобы нелегальную не подсунули. Такое деревце могли вырубить в заповеднике, парке или даже привезти из Чернобыльской зоны. Чтобы проверить происхождение елок на продажу, новости "Сегодня" отправилась в рейд с инспекторами.

Более 15 миллионов елок выращивают лесоводы на специальных новогодних плантациях. И законно их сбывают. Но есть и те, которые хотят нажиться почти бесплатно.

"Добрый день! Мы с Государственной экологической инспекции столичного округа. Документы на елочку?".

Видим, что бирок на елках – нет. Но товарно-транспортная накладная подтверждает, что деревья куплены легально.

Андрей Кучеренко, старший государственный инспектор по охране окружающей среды Госэкоинспекции столичного округа:

"К сожалению, сейчас не все предприятия ввели в свой оборот электронный учет древесины. Поэтому бирки могут отсутствовать. Это не значит, что елки заготовлены незаконно".

А те деревья, на которых есть бирка, можно самостоятельно проверить, откуда они. Для этого нужно зайти на сайт yalynka.info и вбить номер, который написан на бирке. Но на точках продажи можно встретить и деревья сомнительного происхождения. Продавцы таких готовы чуть ли не бежать от своего же товара. Бывает так, что бирки нацеплены, но они поддельные. На такие инспектора составляют админпротокол. Размер взыскания с нарушителя определит суд.

Виктор Мельниченко, генеральный директор государственного предприятия "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр":

"Штрафы составляют от 250 гривен до двух тысяч гривен за одно поврежденное дерево. Если незаконными рубками причинен вред окружающей среде, который составляет более 20 тысяч гривен, в этом случае может наступить уголовная ответственность".

И за такое уже можно поплатиться свободой – на срок от трех до пяти лет.

Напомним ранее новости "Сегодня" писали о том, что, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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