От 11 градусов мороза до 10 тепла: чем удивит погода 16 февраля (карта)

В восточных областях и в Карпатах на дорогах будет гололедица

/ Фото: Pixabay

В Украине в воскресенье, 16 февраля, погода отличится температурными "качелями". Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"16 февраля переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман", – говорится в сообщении.

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Температура установится на уровне ​​2-7 градусов тепла, на западе и юге до 10 градусов тепла. А в восточных областях и в Карпатах будет намного холоднее – ночью 6-11 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла. В восточной части и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица.

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Напомним, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

Отметим, что в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

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