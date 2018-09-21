От ВСУ с любовью: десантники "взяли в плен" итальянский спецназ и американцев: опубликованы фото

Рота украинских десантников во время учений Saber Junction "захватила" полевой штаб американских военных, а также группу итальянских спецназовцев. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Рота 13 батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины "захватила" полевой штаб батальона 173-й бригады ВС США и группу итальянских спецназовцев", – говорится в сообщении.

Как рассказал командир украинского подразделения, капитана Иван Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал.



















В результате украинские бойцы "захватили" средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а украинцев – два человека.

При этом в Генштабе добавили, что после такого успеха бойцов ВСУ американские разведчики пытаются им "отомстить" за своих, "но им пока что не везет".

В свою очередь, военный блогер Алексей Бобовников в своем Facebook отметил, что американские десантники и итальянские спецназовцы после встречи с украинцами "приуныли немножк".

"Кто угодно приуныл бы, если бы спал-спал, а проснулся под стволами украинской десантуры. Еще сильнее можно приуныть, если знать, что это был штаб их батальона. Да, с потрохами. Без единого выстрела. Отличное начало активной фазы! От ВСУ с любовью))", – написал он.

Прокомментировали успех украинцев также советник президента Украины и министра обороны – известный волонтер Юрий Бирюков.

Напомним, что недавно мы публиковали яркие кадры стрельб резервистов ВСУ из танков. Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

Ранее, 9 сентября, в Украине отмечали День танкиста. Первые лица государства и военное командование отметили, что во многом благодаря танковым войскам удалось сдержать Россию. Порошенко вспомнил громкое поражение россиян под Оршей, а Полторак говорит, что танкисты ВСУ способны больно ударить по врагу.