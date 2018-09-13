Резервисты ВСУ устроили стрельбы из танков: опубликованы яркие кадры

Сегодня, 16:08

В маневрах была задействована авиация, а за учениями наблюдали иностранные военные атташе


Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В Украине проходят тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Корпуса резерва. В маневрах также была задействована авиация, сообщает Минобороны.

Военнослужащие оперативного резерва второй очереди проходят учебные сборы в течение 45 суток в два этапа. На первом было проведено индивидуальную подготовку резервистов в военных учебных заведениях.

Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

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"В Вооруженных силах Украины подготовлены более 160 тысяч резервистов оперативного резерва первой очереди. Сегодня есть возможность наблюдать за практической фазой учений с резервистами второй очереди в составе танковой бригады Корпуса резерва", – сказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

На учениях присутствовали также военные атташе иностранных государств, которые выразили положительные отзывы о практических выполнения упражнений украинскими танкистами.

Напомним, 9 сентября в Украине отмечали День танкиста. Первые лица государства и военное командование отметили, что во многом благодаря танковым войскам удалось сдержать Россию. Порошенко вспомнил громкое поражение россиян под Оршей, а Полторак говорит, что танкисты ВСУ способны больно ударить по врагу.

Напомним, летом военные проводили множество учений, среди которых украинские танкисты учились отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.
авиация, ВСУ, учения, резервисты, муженко, танкисты

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Источник:

"Сегодня"

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