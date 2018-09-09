Танковым войскам удалось сдержать Россию: в Украине поздравили танкистов

Порошенко вспомнил громкое поражение россиян под Оршей, а Полторак говорит, что танкисты ВСУ способны больно ударить по врагу

Сегодня в Украине отмечают День танкиста, с чем и поздравили военнослужащих этого рода войск первые лица государства и военное командование.

Президент Украины Петр Порошенко, как и начальник Генштаба Виктор Муженко, напомнил о громком поражении россиян 500-летней давности под Оршей, когда воины князя Константина Острожского разбили московское войско в 1514 году с помощью мощного удара украинской тяжелой кавалерии.

"Сегодня же украинские воины-танкисты с честью держат позиции на востоке, демонстрируя фантастический профессионализм и высокое боевое мастерство в сопротивлении агрессору", – сказал глава государства.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что танкист – это не только профессия, но и героическое призвание настоящих мужчин с железным характером.

"Вы всегда наготове дать отпор врагу и защитить страну. С начала российской агрессии танкисты мужественно и стойко отражают враждебные наступления на востоке Украины, умело защищают боевые позиции, действуют смело, решительно и профессионально, демонстрируя блестящую боевую выучку и продолжая лучшие традиции украинского войска", – отметил он.

Также чиновник поблагодарил конструкторов, инженеров и работников украинской танкостроительной отрасли, которые помогают делать украинское войско еще сильнее.

Командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев также заявил: "С тех пор как перед государством стоят очень сложные испытания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, украинские танковые экипажи мужественно, уверенно и бесстрашно выполняли боевые задачи на наиболее сложных участках фронта. В историю ВСУ вписаны имена легендарных воинов-танкистов: Евгения Межевикина, Василия Божко, Александра Лавренко, Артема Абрамовича, Александра Мороза, Ярослава Сидорова, Анатолия Скрицкого, Виталия Шевченко, Андрея Бишентеева, Сергея Исаева, Николая Тишика и многих других героев".

Министр обороны Степан Полторак считает, что работа танкиста тяжела и опасна, ведь именно танкистам приходится быть там, где жарче всего, где решается судьба Украины.

"Вы – наш авангард, наш самый тяжелый бронированный кулак, способный точно, вовремя и больно ударить по врагу. Его решающая роль в том, что благодаря танковым войскам удалось сдержать наступление агрессора и дальнейшее продвижение вглубь страны", – написал министр в Facebook.

Как сообщалось, вчера, 8 августа, в Черниговской области прошли соревнования за звание лучшего танкового взвода ВСУ. Как стало известно, победители будут представлять Украину на международных соревнованиях НАТО.

Напомним, летом военные проводили множество учений, среди которых украинские танкисты учились отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.