Отсидели весь срок: трое крымских татар вышли на свободу в России

Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов были арестованы оккупантами одними из первыми

Российские тюремщики освободили двух украинских политзаключенных, которых страна-оккупант на пять лет незаконно лишила свободы.

Как сообщила 22 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, речь идет об активистах "Крымской солидарности" крымских татарах Рустеме Ваитове и Нури Примове, которых в 2015 году арестовали, а в 2016-ом приговорили к колонии за участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Видео: Крымская солидарность

Сейчас они направляются в оккупированный Крым, куда планируют прибыть 23 января.

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Омбудсмен отметила, что, несмотря на свое освобождение, Ваитов и Примов еще 8 лет будут ограничены в правах и свободах – над ними будет установлен административный надзор, а также их ограничат в передвижении и свободном выборе места жительства.

В частности, Рустему Ваитову запрещено посещать и участвовать в массовых и других мероприятиях, выезжать за пределы территории Симферопольского района, а также находиться за пределами своего дома в период с 22:00 до 6:00 утра.

Нури Примову запрещено покидать территорию временно оккупированного Крыма без соответствующего разрешения так называемых органов внутренних дел РФ.

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"Призываю международное сообщество усилить давление на РФ по возвращению суверенных украинских территорий и восстановлению прав и свобод граждан Украины, которые там находятся", – заявила Людмила Денисова.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил также об освобождении другого крымского активиста Ферата Сайфуллаева.

Напомним, что ранее в этом месяце в оккупированном Крыму завершилось "следствие" по трем другим фигурантам "дела Хизб-ут-Тахрир": Рустаму Эмирусеинову, Эскендеру Абдулганиеву и Арсену Абхаирову.

А в ноябре в российском Ростове-на-Дону военный "суд" приговорил к 7-18 годам заключения в колонии строгого режима шестерых других фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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