Партнер Гонтаревой ответил на слова Луценко о причастности ICU к "делу Курченко" и хищению 2 млрд гривен

Стеценко напомнил Луценко, что ГПУ прекрасно знает о решениях судов, признавших, что ICU действовала законно

Юрий Луценко / Фото: ГПУ

Заявления руководства Генпрокуратуры Украины о якобы причастности инвестиционно-консалтинговой группы ICU к махинациям по разворовыванию 2 млрд грн из ЧАО "Аграрный фонд" (т.н. "делу Курченко") похожи на попытку оказать давление на руководство компании.

Об этом говорится в комментарии управляющего партнера ICU Константина Стеценко.

"В ответ на недавнее сообщение ГПУ хочу в очередной раз подчеркнуть: мои действия и роль ICU в сделках с Аграрным фондом совершенно правомерны. Это подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году. В этих соглашениях ICU была брокером со стороны Аграрного фонда в сделках купли-продажи ОВГЗ между Фондом и Брокбизнесбанком", – заявил Стеценко.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура была участником упомянутых судебных разбирательств и прекрасно осведомлена о решении всех судов, которые признали, что действия ICU соответствовали закону.

Реклама

"Теперь, спустя пять лет, генеральный прокурор почему-то решил вынуть это дело из-под сукна, при этом оперируя очевидно ложной информацией", – считает управляющий партнер ICU.

В тренде Зеленский позвонил Макрону: стали известны подробности разговора

"Достаточно отметить, что я никогда не был заместителем Валерии Гонтаревой, а Алексей Филатов никогда не был юристом в этих соглашениях. Радует только то, что сумма так называемых "убытков" от этих сделок снизилось с 4 млрд грн, озвученных генпрокурором в мае, до 2 млрд грн в его заявлениях вчера, и затем вчера он ее снизил до 150 млн грн. С такими темпами и до нуля недалеко", – сделал предположение Стеценко.

"К сожалению, все происходящее выглядит как банальная попытка оказать давление на меня и группу ICU. С учетом многочисленных нарушений со стороны ГПУ, я намерен реагировать на эти действия в установленном законом порядке", – подытожил управляющий партнер ICU.

Напомним, что Луценко в интервью радио "Новое время" заявил: "В прошлом году следственные прокуроры вышли на след фирмы-брокера, которая сопровождала эту сделку, ICU: руководителя – г-жи Гонтаревой, ее заместителя – г-на Стеценко, который лично подписывал соглашение с Аграрным фондом. Адвокатом этой сделки был г-н Филатов, в тот момент совершенно непричастный к государственной власти. Т.е. именно по ним есть достаточное количество доказательств, и именно их вызвали в установленном законом порядке для вручения подозрения. Если они не прибудут – подозрение уйдет по почте".

Новости "Сегодня" сообщали, что следователи и прокуратура считают: Стеценко и Гонтарева нарушили законодательство и не провели оценку компании-брокера ICU, а причастность Филатова заключается в том, что сделку обслуживала его адвокатская контора. И теперь речь идет о 150 млн грн, которые были "фактически разворованы" в результате сделки между Аграрным фондом и одним из банков пять лет назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама