Два месяца в четырех стенах: как карантин влияет на семьи в Украине

Во время карантина в Китае зафиксировали увеличение количества разводов. Вероятность такой тенденции допускают и в других странах. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Сайт "Сегодня" разбирался, ждать ли роста количества разводов в Украине.

Ситуация с разводами в Украине

В 2019 году, согласно данным Минюста, украинцы более охотно женились, нежели разводились. За прошлый год в нашей стране зарегистрировано свыше 227 тысяч браков. А вот разводов – в 6 раз меньше, всего около 39 тысяч. В 2018 году было зафиксировано почти 54 тыс. расторгнутых браков, в то время как в 2017 году было всего 33 тыс. разводов.

На деле же цифры намного выше, т.к. Минюст предоставляет только статистику разводов, которые зарегистрированы через ЗАГС. А вот о количестве разводов через суд Министерство почему-то умалчивает.

Реклама

По данным Госстата, в 2018 году было зарегистрировано 228 тыс. браков и 153 тыс. разводов, в 2017 ­г. — 249 тыс. браков и 128 тыс. разводов. Как мы видим, цифры с разводами через суды намного выше.

В то же время, за 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей. К слову, сейчас минимальный размер алиментов на ребенка до шести лет составляет 1779 грн, а на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн. С 1 июля эти цифры увеличатся и составят 1859 грн и 2318 грн соответственно.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов. По состоянию на середину июля прошлого года почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга.

Людмила Слюсар, ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи, в комментарии "Сегодня" отмечает, что главной причиной развода, по мнению лиц, брак которых распался, являются: напряжение в морально-психологических, эмоциональных отношениях супругов (конфликт интересов, отчужденность в семейных отношениях), и это напряжение усиливает нерешенность материальных и жилищных проблем. Кроме того, одной из распространенных причин развода остается асоциальное поведение одного из партнеров, как правило — алкоголизм мужа.

"По мнению ученых (я его поддерживаю), глубинной причиной является нерешенность гендерных проблем в брачно-семейной сфере. Достижения гендерного равенства в сфере труда, образования, которые, безусловно, имеют место, не сопровождаются изменениями в семейных отношениях — распределение обязанностей и система лидерства в семье часто остаются традиционными, не преодоленные традиционные практики, согласно которым домашняя работа и уход за детьми является обязанностью женщины. Это создает конфликтную среду, что часто приводит к разводу", — говорит Слюсар.

Реклама

Действительно, согласно данным социологических исследований, 26,6% опрошенных главной причиной развода назвали отчужденность в семейных отношениях, конфликты интересов, 21,6% ответили, что развелись по причине конфликтов из-за жилищных и материальных проблем, 24,8% рассказали, что причиной развода стало злоупотребление алкоголя/наркотиков в семье, а также домашнее насилие. А 18,1% развелись из-за супружеских измен и ревности.

Читайте также: Украинцы стали меньше бояться из-за коронавируса

Что касается всплесков разводов, то, как говорит Людмила Слюсар, за время независимости пиковые значения наблюдались в 1992-1993 годах, что было обусловлено обострением проблем семьи, социально-экономической дезадаптацией населения в условиях острого трансформационного кризиса (гиперинфляция, неприспособленность населения к рыночным условиям жизни и т.п.).

"Современная эпидемия может повысить уровень разводимости, однако, по моему мнению, не в значительной степени. Риски: эмоционально-психологическая напряженность в период карантина, что создает конфликтную среду. Обострение гендерных проблем: закрыты школы и детские дошкольные учреждения, ограничена работа сферы обслуживания, соответственно увеличивается нагрузка на женщин, растет объем их домашней работы и работы по уходу за детьми. Рост нервного напряжения во время эпидемии может привести к распространению алкоголизма, увеличению случаев семейного насилия – в первую очередь в отношении женщин. Однако есть и противоположная тенденция: в кризисных условиях возрастает значение семейной поддержки, взаимопомощи; именно сейчас безбрачное одиночество является некомфортным и обременительным", – говорит Людмила Слюсар.

А вот что касается экономического кризиса, который начинается, его влияние на брачно-семейные отношения может быть отрицательным, поясняет социолог, однако это никак не повторение сценария начала 90-х, поскольку современное украинское население адаптировано к рискам рыночной экономики.

Реклама

Читайте также: Как избежать развода во время карантина

Из-за карантина разводов в мире стало больше

В Китае во время домашнего карантина супруги все чаще начали подавать заявления на развод. Понятное дело, что культуры Китая и Украины в корне отличаются, тем не менее, семейные пары по всему миру оказались заперты друг с другом на долгое время, что стало настоящим испытанием для некоторых.

Вера Романова, кандидат психологических наук, психолог, говорит, что разводы происходят не из-за карантина, а из-за того, что такое решение не было принято раньше. А вот изоляция, карантин и нарушение личного пространства только подняли этот вопрос.

"Ситуация с карантином стимулировала скорее ссоры, чем разводы. Если мы поменяем общую тенденцию в СМИ и напишем, как решать эти конфликты, а не просто будем давать статистику по разводам, то мы не исправим ситуацию. Вопрос в том, как пары будут решать проблемы, которые у них возникают в период карантина. Т.е. будет ли семейная пара стремиться к изменениям в отношениях и искать выход из ситуации, или все будут ждать окончания карантина, чтобы разойтись по работам, жить так, как жили, и не трогать свои проблемы", — говорит Романова.

Она добавила, что вокруг много информации о том, как негативно карантин повлиял на взаимоотношения, хотя в то же время есть и позитивные истории, когда люди наоборот за время изоляции стали ближе друг к другу. Психолог отмечает, что в украинской культуре заложено гораздо большее желание сохранить брак, нежели в других странах, поэтому о всплеске количества разводов говорить не приходится.

Чтобы избежать конфликтов и развода в семье психологи советуют коммуницировать друг с другом и находить пути для решения возникших проблем.

"Очень важно, чтоб у супругов была возможность уединиться и подумать, отдохнуть, собраться с мыслями. Важно в разговоре и выяснении отношений говорить о своих чувствах, стараться не винить и не стыдить партнера, а говорить о себе ("Когда ты так делаешь, я испытываю злость. Прошу тебя перестань, пожалуйста", "мне очень грустно от сложившийся ситуации", "мне сейчас страшно, я хочу, чтобы ты обнял/ла меня"). Важно не делать того, чего не хочется (часто это может касаться сексуальной сферы отношений). Полезно вспоминать совместное приятное прошлое, и фантазировать о будущем", — советует Виктория Скуратова.

Психолог Виктория Скуратова поясняет, что нестабильная ситуация, неуверенность в завтрашнем дне приводит к разрушению привычных опор и человек (или же семья), оставшись в изоляции, подвергается кризису.

"Ресурса на преодоление данного кризиса может не хватать, так как безопасность и стабильность в семье нарушена, личного пространства не хватает (особенно, когда в семье маленькие дети, с которыми договориться об уединении достаточно сложно), энергию и агрессию вне семьи вымещать практически невозможно (отсутствие спорта, работы, общения с друзьями и т.д.), поэтому данные обстоятельства повышают шансы того, что развод произойдет. Кризис — это момент, когда чаще всего приходится искать новые, непривычные способы коммуникации в паре, и новые способы взаимодействия", — говорит Скуратова.

Ольга Школенко, практикующий психоаналитик, в комментарии "Сегодня" поясняет, что разводы и насилие вызревают постепенно.

"Искусственное стирание привычной дистанции между членами семьи выявило те слабые места, которые маскировались занятостью или избеганием разговоров о сложностях в отношениях. Этими слабыми звеньями непрочной семейной системы могло быть неумение слушать друг друга, находить компромиссы, решать спорные вопросы без острого конфликта, оскорблений или разрушающих словесных нападений на личность другого человека. Несогласие и насилие проявились там, где они и были, но обостренно обнаружились в отчетливой и, возможно, уродливой форме, потому что способов избегания стало меньше", — отмечает Школенко.

О том, что ожидает мир после пандемии коронавируса, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама