За неуплату алиментов можно наказывать жестче: юристы назвали способы

Нужно законодательно обязать госисполнителя применять все ограничения и привлекать к ответственности неплательщика

/ Фото: Pixabay

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Проблема неуплаты алиментов в Украине остается острой – в судах рассматриваются десятки тысяч дел. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Тем не менее, с исполнением законов не все гладко. По словам Анны Осадчей, адвокат АО "Клочков и партнеры", которая специализируется на семейном праве, реальное положение дел немного отличается от того, что рассказывают в Минюсте.

"На практике госисполнители отлично применяют данные им полномочия, но почему-то очень выборочно. Зачастую слышу от своих клиентов о том, что без постоянных хождений взыскателя алиментов к госисполнителю и регулярной подачи заявлений о применении ограничений, штрафов и т.д. самостоятельно госисполнитель ничего не делает. Конечно же, это можно объяснить огромными объемами работы, но ведь от этого не должны страдать дети", — говорит Осадчая.

Она добавляет, что многие взыскатели случайно, из новостей узнают о штрафах, идут к исполнителю, и лишь после этого их проблема начинает решаться. Есть и те, кто вообще не ходит к госисполнителю, так как уверен, что это его работа и он сам сделает все, что предусмотрено законом. Таким образом, огромного количества должников-алиментщиков ужесточения так и не коснулись.

"Для изменения ситуации, на мой взгляд, нужно закрепить на законодательном уровне обязанность госисполнителя в случае наличия долга по алиментам самостоятельно применять все ограничения и привлекать к ответственности такого неплательщика, при этом предусмотреть ответственность и для госисполнителя за невыполнение такого обязательства. Тогда эффективность повысится в разы", — отмечает Осадчая.

Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", добавляет, что на сегодняшний день остается нерешенным вопрос о том, чтобы взыскивать долги по алиментам в соответствии с процентным соотношением к доходам должника.

"Довольно часто на практике у должника есть официальные доходы на уровне минимальной заработной платы, либо где-то близкой к ней, а на самом деле его состояние и "неофициальный" доход значительно выше задекларированных, что приводит к получению незначительных размеров алиментов на ребенка", — говорит Смитюх.

По словам Татьяны Борисенко, адвоката АО "Скляренко, Сидоренко и партнеры", хорошо бы решить вопрос и с тем, чтобы взимать алименты также и с тех доходов, которые люди получают за границей.

"Необходимо расширять перечень стран, с которыми Украина имеет соответствующие международные договоры о правовой помощи", — подчеркивает Борисенко.

Напомним, ранее было названо самое действенное средство в борьбе с неплательщиками алиментов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не пускают за границу и штрафуют: как в Украине взялись за неплательщиков алиментов".

О том, как действует новая система по взиманию алиментов – смотрите в сюжете:

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