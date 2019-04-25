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Пасха 2019: общественный порядок во время празднования обеспечит полиция

Сегодня, 14:25

Возле церквей и храмов в праздничные дни будут дежурить патрульные


Православная Пасха 2019 наступит совсем скоро – 28 апреля. В Украине в связи с этим праздником мобилизуют правоохранителей. Об этом сообщили в полиции.

В частности, взрывотехники проверят все церкви, храмы и культовые сооружения. А потом вблизи них выставят дежурные патрули. Также к охране общественного порядка в праздничные выходные привлекут не только полицейских, но и служащих Нацгвардии: курсантов и спецподразделения – на случай чрезвычайных событий. Наблюдать за порядком будут также в парках и лесных зонах. Прежде всего, чтобы обезопасить от пожаров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный. 

Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.  

Напомним, богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить

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Тег Пасха, правоохранители, празднование

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