Пасха-2020: как отпраздновать прихожанам Украинской православной церкви

Празднование Пасхи в нынешнем году будет необычным для украинцев. В связи с эпидемией коронавируса украинские церкви пошли на беспрецедентные меры безопасности во время празднования Воскресения Христова.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) начала уделять повышенное внимание вопросам безопасности сразу после введения карантина в государстве. В храмах строго соблюдали предписанные Минздравом меры, в частности, не допускалось присутствие внутри храмов более 10 человек. Еще до последнего решения Кабмина, запрещающего гражданам появляться на улицах без масок, в каждой церкви УПЦ организовали раздачу прихожанам этих защитных средств.

В день Пасхи в храмах УПЦ также будут действовать ограничения, установленные церковью.

Основные правила и рекомендации для верующих УПЦ

В храмах торжественные БОГОСЛУЖЕНИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ C СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ – присутствие не более 10 человек в храме, включая священнослужителей.

– присутствие не более 10 человек в храме, включая священнослужителей. Пришедшие на богослужение ВЕРУЮЩИЕ СМОГУТ МОЛИТЬСЯ НА УЛИЦЕ , соблюдая все необходимые санитарные нормы. Верующим будут бесплатно выдавать медицинские маски.

, соблюдая все необходимые санитарные нормы. Верующим будут бесплатно выдавать медицинские маски. Помолиться в храме и ОСВЯТИТЬ ПАСХАЛЬНУЮ СНЕДЬ можно будет В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ – индивидуально. В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА при освящении снеди церковь настоятельно просит верующих соблюдать дистанцию и санитарные нормы.

можно будет – индивидуально. при освящении снеди церковь настоятельно просит верующих соблюдать дистанцию и санитарные нормы. Тех, кто не сможет прийти в храмы, церковь призывает ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МОЛИТВЕ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ.

В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОСВЯЩЕНИЕ пасхальной снеди ВОЗМОЖНО НА УЛИЦЕ – возле дворов людей.

пасхальной снеди – возле дворов людей. ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКАХ. При совершении таинства причастия церковь просит верующих соблюдать дистанцию между собой.

При совершении таинства причастия церковь просит верующих соблюдать дистанцию между собой. Поскольку власти могут закрыть кладбища для посещения в поминальные дни, ВЕРУЮЩИЕ МОГУТ ОСТАВИТЬ ЗАПИСКИ ДЛЯ МОЛИТВЫ ПО УМЕРШИМ И ПАНИХИДКИ в церкви.

Реклама

Как рассказал сайту "Сегодня" митрополит Нежинский и Прилуцкий, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата) Климент, церковь приняла решение, что во время богослужений в храмах может быть не больше 10 человек, включая священнослужителей. Люди могут находиться возле храма, но на безопасном расстоянии друг от друга.

"В каждом храме нашей церкви будут выдаваться медицинские маски бесплатно тем, у кого их нет. Кроме того, мы просим, чтобы верующие, которые будут молиться на улице возле храма, соблюдали между собой дистанцию в два метра", – отметил митрополит Климент.

По его словам, в большинстве областей в каждом храме назначено ответственное лицо, которое вместе с полицией будет следить за соблюдением всех санитарных норм, подсказывать прихожанам, как следует себя вести.

"Например, пришел кто-то без маски – ему выдадут маску. Пришел со своей, но снял – попросят надеть. Если кто-то начнет нарушать дистанцию – ответственный вежливо укажет ему на это и попросит отойти на безопасное расстояние. Также они будут следить, чтобы в храмах находилось не более 10 человек. Захочет верующий зайти в храм, где уже пребывает 10 человек, его попросят: "подождите, пожалуйста, сейчас кто-то выйдет, и вы сможете зайти и поставить свечку". То есть все будет организовано так, чтобы люди сами не подвергались опасности, и не подвергали опасности других", – рассказал митрополит Климент.

Читайте также:

Пасха-2020. Как отпраздновать прихожанам Украинской греко-католической церкви

Реклама

Пасха-2020. Как отпраздновать прихожанам Православной церкви Украины

Опубликовано время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

Для того, чтобы на Пасху не было скопления людей, желающих освятить пасхальную снедь, церковь приняла решение проводить освящение не только в воскресенье, но и накануне – в Великую субботу. Разумеется, в этот день будут также действовать вышеуказанные ограничения и рекомендации.

"В селах же возможны варианты, когда освящение будет осуществляться прямо возле дворов прихожан. Священник будет ходить по улицам и освящать снедь, которую люди выставят у своих дворов. В больших городах планируются освящения вне храмов – будут определены точки, куда подойдет священник, куда подойдут люди и будет проведено освящение. Но снова акцентирую: мы просим, чтобы прихожане приходили в масках, соблюдали дистанцию", – рассказал митрополит Нежинский и Прилуцкий.

Таинство исповеди, как отметил митрополит Климент, и священник, и тот, кто пришел на исповедь, обязаны осуществлять в медицинских масках. Что касается причастия, то церковь настоятельно просит людей подходить к причастию, выдерживая дистанцию, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, – акцентировал митрополит.

Реклама

Позаботилась церковь и о решении вопроса поминальных дней.

"Если государственная власть примет решение закрыть кладбища в поминальные дни, то очевидно, что посещение кладбища нужно будет перенести на другой день. Но верующие могут оставить записки и панихиды в храмах. А батюшка помолится за умерших", – разъяснил митрополит Климент.

Ранее митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент рассказал в интервью сайту "Сегодня", как Украинская православная церковь работает в условиях карантина. Смотрите полное видео интервью:

Митрополит Нежинский и Прилуцкий, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) Климент

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама