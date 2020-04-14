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В УПЦ МП решили праздновать Пасху на улице: обращение Онуфрия

14 апреля, 16:08

Денис Беспалов

Пасхальная служба будет транслироваться по телевизору, в том числе на телеканале «Украина»

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий поздравил всех с началом Страстной седмицы и сообщил, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Об этом говорится в обращении митрополита к пастве.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", – сообщил Онуфрий.

Он также выразил слова поддержки тем, кто болеет: "Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению".

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"Благодаря власти, которая пошла нам на встречу", сказал Онуфрий, Пасхальная служба будет транслироваться по телевизору, в том числе на телеканале "Украина".

Он также рассказал, что "те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы".

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"Где бы каждый из нас ни находился в пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа Жизнедавца", – сказал Онуфрий.

Ранее в Министерстве здравоохранения предупредили, что массовое посещение церквей на Пасху может уничтожить успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

Напомним, по состоянию на 09:30 14 апреля в Украина официально подтверждено 3372 случая COVID-19, 119 человек выздоровели и еще для 98 диагноз оказался смертельным.

Митрополит Онуфрий обратился к пастве

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Пасха упц мп упц онуфрий

Источник: Сегодня

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