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Пасха на карантине: ПЦУ отреагировала на решение Кабмина

26 марта, 09:14

Сергей Мартынец

Церковники пока окончательно не отменяют праздничные мероприятия и ожидают дальнейшего развития событий

Празднование Пасхи 19 апреля пока под большим вопросом из-за продленного карантина. Православная церковь Украины будет принимать решение, исходя из ситуации с коронавирусом в стране.

Как известно, карантин продлен до 24 апреля и аккурат захватывает и дату Пасхи.

"В связи с введением Кабинетом Министров режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 24 апреля 2020 г., включающий период Страстной недели и Пасхи (19 апреля), сообщаем, что Священный синод Православной церкви Украины будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени. Помните установку Спасителя: "Хватит каждому дню своей заботы" (Мф. 6:34)", – говорится в заявлении церкви в Facebook.

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В ПЦУ отметили, что решение о праздновании Пасхи будет принято вовремя, с учетом обстоятельств, которые быстро изменяются, и решений других поместных православных церквей и во взаимодействии с государством.

"Призываем всех в надежде на милосердие Божие продолжать свои молитвы к Господу о преодолении губительного поветрия и его последствий", – сообщили в церкви.

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Накануне, еще до решения Кабмина продлить карантин, в ПЦУ рассказывали, смогут ли украинцы прийти в церковь на Пасху. Предстоятель церкви митрополит Епифаний говорил, что решать вопрос ограничений для прихожан будут ближе к празднику.

В то же время президент Украины пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Владимир Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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церковь карантин Пасха ПЦУ

Источник: Сегодня

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