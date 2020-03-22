Карантин в Украине: в ПЦУ рассказали, смогут ли украинцы прийти в церьковь на Пасху

В Православной Церкви Украины пока не решали, пустят ли прихожан в церковь на Пасху, или будет лишь трансляция онлайн в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний, передает УНН.

"Пока мы этот вопрос не обсуждали. Потому пока мы приходим к середине поста и остается еще до встречи праздника Воскресения Христова почти месяц, и поэтому мы будем принимать соответствующие решения приближаясь к дате 19 апреля", - сказал Епифаний, отвечая на вопрос о том, будут ли ограничения для прихожан.

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По его словам, такое решение будут принимать накануне праздника, руководствуясь тем, что происходит в целом в Украине.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в православных церквях запретили богослужения из-за коронавируса. С таким призывом 19 марта обратился Вселенский патриарх Варфоломей, отметив, что запрет будет действовать до конца месяца. Сами храмы при этом продолжают работать.

Кроме того, на фоне карантина в стране прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от поцелуев икон, креста и священных мощей.Также для запивки после причастия следует использовать лишь одноразовые стаканы либо принимать только антидор (священный хлеб), а также в целом усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах.

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