Пассажиров поезда "Николаев-Москва" залило прямо с потолка: видео

Люди сняли на видео, как с потолка вагона идет на пол безостановочно льется вода

В вагоне международного поезда "Николаев-Москва" произошел потоп, а пассажиры сняли на видео, как залило их купе.

Тогда на улице шел сильный дождь. Когда люди зашли в вагон, то увидели, что с потолка льется вода. Затопило купе и почти весь коридор. Железнодорожники смогли лишь положить тряпку на пол и поставить ведро, в которое стекала вода.

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Пользователи соцсетей начали активно комментировать ролик: одни удивилились, почему до сих пор перевозчик не отменил поезд в Москву, а другие шутят, что места в вагоне с "бассейном" и "душем" должны быть дороже.

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Напомним, в прошлом месяце в американской столице прошел мощный ливень, который привел к нарушению работы метрополитена Вашингтона: на отдельных станциях образовались настоящие водопады, низвергающиеся с потолка. В связи с затоплением движение поездов осуществлялось со сбоями.

Помимо того, пару недель назад на север и центр Аппенинского полуострова обрушились ливни с грозами и шквалами, в результате чего в Риме залило метро. Жертвами непогоды стали как минимум три человека, а также не менее шести автомобилей или 20 домов были повреждены.

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