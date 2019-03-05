ПЦУ провела второй священный Синод: какие решения приняты
Мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания
4 марта в Доме митрополита в Софии Киевской состоялась второе заседание священного Синода Православной Церкви Украины. Об этом сообщает церковная пресс-служба.
Как отмечается, мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Синодалы определили свое видение ситуации вокруг планов служения Украинской греко-католической церкви в соборе Святой Софии в Киеве. Оно будет направлено главе УГКЦ в форме письма.
"Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов. Считать за полезное сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", – говорится в официально обнародованных журналах Синода.
Также архиереи приняли обращение по поводу президентских выборов в Украине, текст которого должен быть обнародован в ближайшее время. Синод также составил заявление об актуальном состоянии православия в Украине.
Среди других решений – открытие первого в истории ПЦУ монастыря. Это будет женская монашеская обитель в честь Благовещения Богородицы, которая будет располагаться в городе Днепр на улице Рылеева, 36.
Синод согласовал текст типового устава для приходов ПЦУ.
Также в рамках церкви сформировано новую епархию – Переяславско-Вишневскую во главе с митрополитом Александром (Драбинко).
"Как исключение, для приходов, которые из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархий Украинской православной церкви (в единстве с Московским Патриархатом) добровольно желающих присоединиться к Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) образовать управление Переяславско-Вишневской епархии Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) в форме религиозной организации (управления), утвердить ее устав и уполномочили митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко Александра Николаевича) на проведение всех необходимых регистрационных действий", – говорится в решениях Синода.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ПЦУ провела второй священный Синод: какие решения приняты". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержание оккупантами архиепископа Климента: появилась резкая реакция США
Вашингтон призвал Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму
ПЦУ меняет правила посещения храмов: без головных уборов, джинсы и лавки для сидения
Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме
Епифаний отреагировал на условия Румынской церкви для признания ПЦУ
Румыны еще не определились, признают ли автокефалию украинской церкви
Адвокат рассказал, зачем оккупанты задержали Климента
По мнению Полозова, заказ на архиепископа был оформлен из Москвы