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ПЦУ провела второй священный Синод: какие решения приняты

Сегодня, 00:29

Мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания

ПЦУ провела второй священный Синод: какие решения приняты Украина Мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания

4 марта в Доме митрополита в Софии Киевской состоялась второе заседание священного Синода Православной Церкви Украины. Об этом сообщает церковная пресс-служба.

Как отмечается, мероприятие состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Синодалы определили свое видение ситуации вокруг планов служения Украинской греко-католической церкви в соборе Святой Софии в Киеве. Оно будет направлено главе УГКЦ в форме письма.

"Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов. Считать за полезное сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", – говорится в официально обнародованных журналах Синода. 

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Также архиереи приняли обращение по поводу президентских выборов в Украине, текст которого должен быть обнародован в ближайшее время. Синод также составил заявление об актуальном состоянии православия в Украине. 

Среди других решений – открытие первого в истории ПЦУ монастыря. Это будет женская монашеская обитель в честь Благовещения Богородицы, которая будет располагаться в городе Днепр на улице Рылеева, 36.

Синод согласовал текст типового устава для приходов ПЦУ.

Также в рамках церкви сформировано новую епархию – Переяславско-Вишневскую во главе с митрополитом Александром (Драбинко).

"Как исключение, для приходов, которые из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархий Украинской православной церкви (в единстве с Московским Патриархатом) добровольно желающих присоединиться к Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) образовать управление Переяславско-Вишневской епархии Украинской православной церкви (Православной Церкви Украины) в форме религиозной организации (управления), утвердить ее устав и уполномочили митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко Александра Николаевича) на проведение всех необходимых регистрационных действий", – говорится в решениях Синода. 

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

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Тег выборы, монастырь, угкц, синод, устав, Епифаний, ПЦУ

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