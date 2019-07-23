Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабмин готовит всеохватывающую электронную систему учета получателей денег от государства. Вдогонку к е-пенсиям принято постановление о новой системе господдержки граждан E-social. В Министерстве социальной политики говорят, это избавит людей от необходимости стоять в очередях, а оформлять и проверять льготы и выплаты на дому, а власти смогут лучше контролировать реальные доходы тех, кто протягивает руку за госпомощью. Эксперты новшество поддерживают, но говорят, что оно не решит всех проблем людей, особенно пожилых, которые не умеют пользоваться компьютером.

Новшества

В Минсоцполитики сообщили, что новая система должна начать работу 1 октября 2020 года. К этому времени обещают создать единую базу, в которую соберут данные о тех, кто претендует на любой вид помощи от государства, — это может быть выплата малообеспеченным, одиноким матерям, лицам с инвалидностью, наконец, самая затратная для бюджета — на оплату счетов за комуслуги (в прошлом отопительном сезоне — 55 млрд грн). Ее, по оценке специалистов Минсоцполитики, летом получают 1,8 млн семей, зимой — до 5 млн семей. То есть в E-social перенесут все виды выплат, кроме страховых и пенсий — у Пенсфонда создается отдельная е-система. Как разъяснил замминистра соцполитики Николай Шамбир, для тех, кто уже находится в списках получателей любого вида госпомощи, ничего не изменится. А вот для новых претендентов возможны два варианта. Первый — по старинке прийти в отделение Минсоцполитики по месту жительства, написать заявление на госпомощь, а после того как ее оформят, все данные для расчета в последующие периоды (от полугода для субсидий на комуслуги до пожизненного для лиц с инвалидностью) будут обновляться автоматически.

Второй — подать документы в электронном виде через личный кабинет, но для этого надо иметь электронную подпись. Также Минсоцполитики обещает добавить данные из новых реестров, прежде всего ГФС, Миграционной службы, Пенсфонда.

Мнение экспертов

Специалисты по льготам согласны, что если система заработает (в 2012-м ее уже пытались внедрить), то она избавит людей от бумажной волокиты и поможет отсеять скрывающих доходы.

"Например, субсидия не положена тем, кто, более 60 дней пребывал за границей и при этом задекларировал минимальный доход или его отсутствие, но сейчас взаимодействие между Госпогранслужбой и Минсоцполитики до конца не отработано, и госпомощь таким назначается", — разъяснил старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий.

Но, по его словам, е-система больше облегчит жизнь чиновникам, чем, допустим, жителям глубинки, особенно пожилым. Ведь многие из них слабо владеют компьютером, не имеют электронной подписи, да и интернет-покрытие во многих селах пока нестабильное.

Данные для пенсии соберут реестры

Кабмин также принял постановление о введении электронной услуги "Е-пенсия", которое заработает с 2020 г. Как сообщил замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб, услуга позволит людям, достигшим пенсионного возраста, быстро и без волокиты оформить необходимые документы онлайн. Прежде всего это касается претендентов на доплаты к пенсии или досрочный выход на отдых, коим надо собрать множество подтверждающих документов: что они чернобыльцы, участники боев, работавшие на вредных и тяжелых работах и др.

Пенсфонду будет запрещено требовать такие данные от заявителя, кроме случаев, если информации нет в реестрах. По словам экспертов, в реестрах может не быть данных о зарплате до 1 июля 2000 года, поэтому тем, кто желает включить в стаж заработки до этой даты, придется все же собирать справки в архивах. Прежде всего это касается тех, кто начал работать еще при СССР, до 1991 года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, для кого и на сколько выросли пенсии в июле. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил 7 июля в эфире одного из украинских телеканалов, что повышение пенсий с 1 июля в основном коснулось украинцев, у которых были небольшие зарплаты, но они имеют большой стаж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"