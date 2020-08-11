Передавали секретную информацию в конфетах: сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене

Им грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудника Службы безопасности Украины и бывшего военнослужащего подозревают в госизмене. По данным следствия, они передавали секретную информацию в конфетах.

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Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, офицер правоохранительных органов получал задания от так называемых кураторов. Он собирал сведения, которые содержат государственную тайну, с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства. Также офицер оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что информацию он передавал через "курьера" – военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией сообщнику, который собирался его вывезти за пределы Украины. Носитель спрятали в конфетах.

Задержанным объявили о подозрении и отправили в СИЗО на 60 суток. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее мы сообщали, что полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

Также напомним, экс-главе Генштаба объявили о подозрении в госизмене. По данным следствия, Замана действовал в сговоре с Януковичем и двумя экс-министрами обороны.

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