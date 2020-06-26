Экс-главе Генштаба объявили о подозрении в госизмене: помог России с аннексией Крыма

По данным следствия, Замана действовал в сговоре с Януковичем и двумя экс-министрами обороны

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины объявили об изменении подозрения – ему инкриминируют совершение государственной измены.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, бывший начальник Генштаба при соучастии с бывшим президентом и двумя экс-министрами обороны в течение 2012-2014 годов снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, смене их места дислокации", - говорится в сообщении.

У генпрокурора подчеркнули, что подобные действия велись, в частности, на территории Крыма, что в дальнейшем "привело к аннексии полуострова".

"Таким образом чиновники оказали иностранному государству – Российской Федерации и ее представителям – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - заявили в прокуратуре.

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Стоит отметить, что в сообщении Офиса генпрокурора не указано имя подозреваемого, однако известно, что в 2012-2014 годах начальником Генштаба был Виктор Замана.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали Заману 25 февраля 2019 года и вручили ему подозрение о государственной измене. Суд взял его под стражу и несколько раз продлевал ему срок ареста.

Тогда в прокуратуре заявляли, что генерала подозревают в развале ВСУ и существенном сокращении армии и расформировании основных военных сил страны – ракетных войск и Воздушных сил в целом, тем самым он оставил Украину без ПВО и авиации.

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