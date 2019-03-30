"Минск" или маневры ВСУ в "серой" зоне: что происходит под Горловкой
Мирослав Гай рассказал, почему мало информации о передвижении украинских военных под Горловкой
Передвижение частей и подразделений операции Объединенных сил в районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области происходит исключительно в рамках Минских соглашений.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал известный волонтер, ветеран АТО и офицер резерва ВСУ Мирослав Гай.
По его словам, украинские военные не делают никаких резких шагов, чтобы боевики не обвинили их в нарушении "Минска".
"На всех направлениях штаб ООС очень аккуратно маневрирует Вооруженными силами, чтобы не дать россиянам повод обвинить нас в провокациях. Украинские войска находятся вблизи Горловки согласно Минским договоренностям. На этом направлении периодически идут боевые действия из-за того, что боевики обстреливают наши позиции, периодически происходят какие-то движения, передислокации для того, чтобы уберечь личный состав или улучшить наши позиции. Но Вооруженные силы Украины, если и передвигаются в пределах "серой" зоны, то все это происходит согласно Минским договоренностям", – говорит Гай.
Эксперт предпочитает ориентироваться на официальную информацию штаба ООС, который не сообщает о каких-либо операциях в районе Горловки. Но если такие и есть, то отсутствие информации необходимо нашим солдатам.
"Даже если и происходит какое-то движение на Горловском направлении, то не стоит сообщать об этом. Если там идет какая-то операция даже в пределах "серой" зоны или нашей территории, что-то происходит для улучшений наших позиций или в рамках борьбы с разведывательно-диверсионной группой, – сообщать об этом нельзя. Мы можем навредить нашим бойцам", – подчеркнул волонтер.
Напомним, военные эксперты Владислав Селезнев и Константин Машовец рассказали в комментарии сайту "Сегодня", насколько возможно взять Горловку за три дня.
А волонтер Юрий Мысягин объяснили, почему ВСУ сейчас не будут активно действовать в районе Горловки.
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