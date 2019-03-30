"Минск" или маневры ВСУ в "серой" зоне: что происходит под Горловкой

Мирослав Гай рассказал, почему мало информации о передвижении украинских военных под Горловкой

Facebook Оперативное командование "Запад".

"Минск" или маневры ВСУ в "серой" зоне: что происходит под Горловкой Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/215/5c4ee4215227c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/215/5c4ee4215227c.jpg 2019-03-30T06:35:00+02:00 Украина Мирослав Гай рассказал, почему мало информации о передвижении украинских военных под Горловкой

Передвижение частей и подразделений операции Объединенных сил в районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области происходит исключительно в рамках Минских соглашений.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал известный волонтер, ветеран АТО и офицер резерва ВСУ Мирослав Гай.

По его словам, украинские военные не делают никаких резких шагов, чтобы боевики не обвинили их в нарушении "Минска".

"На всех направлениях штаб ООС очень аккуратно маневрирует Вооруженными силами, чтобы не дать россиянам повод обвинить нас в провокациях. Украинские войска находятся вблизи Горловки согласно Минским договоренностям. На этом направлении периодически идут боевые действия из-за того, что боевики обстреливают наши позиции, периодически происходят какие-то движения, передислокации для того, чтобы уберечь личный состав или улучшить наши позиции. Но Вооруженные силы Украины, если и передвигаются в пределах "серой" зоны, то все это происходит согласно Минским договоренностям", – говорит Гай.

Эксперт предпочитает ориентироваться на официальную информацию штаба ООС, который не сообщает о каких-либо операциях в районе Горловки. Но если такие и есть, то отсутствие информации необходимо нашим солдатам.

"Даже если и происходит какое-то движение на Горловском направлении, то не стоит сообщать об этом. Если там идет какая-то операция даже в пределах "серой" зоны или нашей территории, что-то происходит для улучшений наших позиций или в рамках борьбы с разведывательно-диверсионной группой, – сообщать об этом нельзя. Мы можем навредить нашим бойцам", – подчеркнул волонтер.

Напомним, военные эксперты Владислав Селезнев и Константин Машовец рассказали в комментарии сайту "Сегодня", насколько возможно взять Горловку за три дня.

А волонтер Юрий Мысягин объяснили, почему ВСУ сейчас не будут активно действовать в районе Горловки.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.