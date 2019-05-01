Перепад температур и везде дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня украинцев ждет не только непогода, но и "температурные качели" от 10 до 22 градусов

Фото: Сегодня

Праздничные выходные продолжаются с дождями. Сегодня в Украине везде будет мокро, а также ожидаются "температурные качели". Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях температура воздуха будет колебаться от 10 до 14 градусов тепла, и только на Закарпатье до +17. Везде будут идти дожди.

В центре страны также температура будет разной: в Киевской области 10-12 градусов, в Житомирской – 11-13, в Винницкой и Полтавской – 13-15, в Черкасской – 14-16 и в Кировоградской – 18-20. Везде дожди.

На севере страны также дожди: в Черниговской области 10-12 тепла, в Сумской – 12-14.

Отличаться температурный режим будет и на востоке, хотя тоже везде мокро. В Харьковской и Луганской областях 13-16 градусов, в Донецкой – 17-19, в Днепропетровской – 18-20.

Не обойдут дожди сторон и юг страны, а "температурные качели" синоптики обещают и там. В Одесской области 16-18 тепла, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – 18-20, в Запорожской области – до +22.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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