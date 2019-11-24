Перевозка детей в маршрутках опасна: эксперт дала совет

/ Фото: Сегодня

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В Украине маршрутка – это самый небезопасный транспорт для перевозки детей. Такое мнение высказала в комментарии сайту "Сегодня" координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик.

По ее словам, общественный транспорт в Украине остается болезненной темой. В частности, это касается и перевозки детей.

Эксперт считает важным формирование государственной политики, которая будет стимулировать развитие качественной и ответственной пассажироперевозки.

"В поездках по городу для большей безопасности следует пользоваться муниципальным транспортом (большие автобусы, троллейбусы), а не маршрутками. Некоторые из маршруток работают в тени, а их техническое состояние может вообще не проверяться. Города должны работать над тем, чтобы искоренять устаревшие маршрутки и развивать комфортный общественный транспорт. Что касается междугородних перевозок, то по возможности лучше пользоваться железной дорогой или автобусами, в которых можно прикрепить автокресло или бустер. Еще одним безопасным вариантом является использование своего автокресла при поездке на BlaBlaCar", — советует Холопик.

Читайте на сайте "Сегодня" подробней об этой проблеме в материале "Небезопасный общественный транспорт: как и где лучше всего перевозить детей".

Напомним, с 20 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. За нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Мы разобрались, почему ввели штрафы и что ждет таксистов.

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