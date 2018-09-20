Путешественник рассказал, куда отправиться в отпуск осенью

Куда отправиться в отпуск и при этом не потратить все сбережения – такой вопрос, пожалуй, возникает у всех перед заслуженным отдыхом. Конечно, можно не особо заморачиваться и стандартно поехать в Турцию или Египет, чтобы провести отпуск на пляже или около бассейна. Ведь несмотря на разнообразие туристических направлений, наибольшим спросом среди украинцев пользуются именно Турция и Египет, спрос на которые неумолимо растет. Но после запуска безвизового режима активно начал развиваться и туризм в европейские страны. Сейчас есть очень много других, необычных и недорогих направлений, на которые можно обратить внимание.

В отпуске осенью есть немало своих плюсов: во-первых, туристов в это время становится куда меньше, а во-вторых, цены на перелеты в некоторые направления значительно падают. Так, профессиональный путешественник Андрей Николаев рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что в сентябре дешевеют перелеты в северные страны.

"В сентябре дешевеют перелеты в северные направления: Киев – Копенгаген (Дания) – 46 долларов;

Киев – Таллин (Эстония) – 49 долл.

Киев – Вильнюс (Литва) – 43 долл.", – рассказывает Николаев.

Действительно, если посмотреть сайты различных авиакомпаний, можно найти билеты в эти страны чуть больше, чем за 1100 грн.

Поездка осенью в эти города – действительно отличная идея. Например, в Копенгагене в октябре проходит знаменитая "Ночь культуры", когда больше 250 различных музеев, галерей и выставок будут открыты всю ночь, а вход во многие из них будет бесплатным. А вот в Вильнюсе в конце сентября проходит фаер-шоу на набережной реки Нерис – сотни соломенных идолов поджигают с наступлением темноты, и они еще долго освещают всю набережную. Туризм в Таллине обойдется довольно дешево, ведь цены там ненамного выше украинских, а вот посмотреть на осенние, средневековые улочки и древние здания с цветными крышами и козырьками определенно стоит.

Андрей Николаев также добавляет, что в сентябре можно успеть отдохнуть на море, купив билеты в Пулу (Хорватия) всего за 80 долларов. В сентябре средняя температура воздуха в Пуле составляет +24, и, к слову, это последний месяц, когда там открыт туристический сезон, ведь в октябре температура опускается до +18, поэтому насладиться морем уже не получится.

"Так, например, мы в конце сентября летим в Тиват (Черногория) за 65 дол. в одну сторону", – говорит путешественник.

К слову, черногорский Тиват занимает лидирующие позиции по дешевизне туров. Там не слишком много достопримечательностей, но мягкий климат и хорошие пляжи делают Тиват популярным туристическим местом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в этом году украинцы провели летние отпуска. А для тех, кто только возвращается с отдыха, давали советы по безболезненному переходу в рабочий режим.

Более подробно о том, куда можно отправиться на отдых осенью, читайте в материале сайта "Сегодня": Туристическая осень: где отдохнуть дешево и необычно