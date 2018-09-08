Петр Порошенко сравнил украинское образование с зарубежным

Сегодня, 20:13

Также глава государства отметил, что гордится своим образованием, которое получил в Украине

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Петр Порошенко во время визита в Винницу в субботу, 8 сентября, встретился со студентами Винницкого национального технического университета.

Президент Украины сказал, что гордится образованием, полученным в Украине и призвал молодежь возвращаться после обучения за рубежом.

"Я горжусь украинским образованием и считаю, что образование, которое я получил на факультете международных отношений и международного права, является не хуже, чем в лучших университетах мира", – сказал Порошенко.

Он также считает нормальным и обучения в других странах.

"Хочет кто-то учиться за границей – ничего страшного в этом нет. В отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях в Украине. Но обязательно вернитесь. Ведь именно от вас зависит судьба Украины", – сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины посетил Винницу, которая 8 сентября празднует День города. Перед этим Порошенко опубликовал видео поздравления шести украинских городов "с днем рождения".

Также глава украинского государства возмутился ситуацией с финансированием образования. Он также поручил Министерству образования и науки (МОН) контролировать использование образовательной субвенции местными властями.

Ранее мы писали о новшествах украинского образования в 2018 году. Реформа затронет прежде всего средние общеобразовательные школы.
образование, Винница, Порошенко, студенты, университеты

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Источник:

УНИАН

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