Пиротехники, полицейские и самолет: как готовятся к выборам президента в Украине

Службы будут дежурить круглосуточно

Фото: uac.gov.ua.

Пиротехники, полицейские и самолет: как готовятся к выборам президента в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f96/9da/5c8f969da6b28.jpg 2019-03-26T01:15:46+02:00 Украина Службы будут дежурить круглосуточно

Во время президентских выборов правоохранители увеличат количество полицейских нарядов на избирательных участках для несения усиленной службы по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Ответственные офицеры на местах должны не только отслеживать обстановку, все чрезвычайные события, связанные с выборами, и оперативно докладывать о нарушениях в ситуационный центр, но и принимать решения в соответствии с обстановкой, которая сложилась", – отметил Фацевич.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также сообщают об усиленном режиме работы спасателей с 25 марта и до завершения выборов.

В зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий организовано дежурство пожарных постов.

На этих объектах будут задействованы пиротехники ГСЧС для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.

Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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