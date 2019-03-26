Пиротехники, полицейские и самолет: как готовятся к выборам президента в Украине
Службы будут дежурить круглосуточно
Во время президентских выборов правоохранители увеличат количество полицейских нарядов на избирательных участках для несения усиленной службы по обеспечению безопасности и правопорядка. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
"Ответственные офицеры на местах должны не только отслеживать обстановку, все чрезвычайные события, связанные с выборами, и оперативно докладывать о нарушениях в ситуационный центр, но и принимать решения в соответствии с обстановкой, которая сложилась", – отметил Фацевич.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также сообщают об усиленном режиме работы спасателей с 25 марта и до завершения выборов.
В зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий организовано дежурство пожарных постов.
На этих объектах будут задействованы пиротехники ГСЧС для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов.
В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.
Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.
Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пиротехники, полицейские и самолет: как готовятся к выборам президента в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина выбирает президента: украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира
Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах
Из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине – Порошенко
Президент РФ Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и хочет крови на улицах
Работают на спецслужбы РФ: Климкин поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями
Страна, нарушившая международные нормы, не может наблюдать за демократическими процессами, считает министр
Аброськин: В Украину на время выборов съедутся "воры в законе"
В полиции заявили о подготовке попыток дестабилизировать ситуацию