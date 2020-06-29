Українська
$ 26,7
29,91
  1. Последние новости Украины

Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео

29 июня, 15:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Отдыхающие из Бердянска и Кирилловки прозвали медуз "мутантами"

В Украине снова усилили контроль за соблюдением карантина, в частности, на пляжах. Но COVID-19 – не единственная угроза, которая подстерегает украинцев на море. Как сообщают пользователи социальных сетей, популярные курорты Азовского моря заполонили огромные медузы.

Реклама

В Instagram регулярно публикуются видеоролики и фото с пляжей Бердянска и Кирилловки. Отдыхающие показывают, что порой вся прибрежная линия моря буквально заполнена медузами.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

При этом многие экземпляры достигают размера крупной человеческой ладони, а то и превышают его. В соцсетях этих медуз уже прозвали "мутантами".

INSTAGRAM

Читайте также: Ревизия пляжей: как не подхватить коронавирус на отдыхе

INSTAGRAM
Реклама

INSTAGRAM

Напомним, как объясняют ученые, количество медуз в море увеличивается из-за потепления и усиления солености воды. В Азовское море медузы приплывают из Черного.

Прошлым летом медузы тоже пугали курортников в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом. В Кирилловке медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

море пляжи Бердянск Азовское море медузы курорт кирилловка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причину
В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причинуУкраина
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистом
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистомПолитика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фото
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фотоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять