Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео

В Украине снова усилили контроль за соблюдением карантина, в частности, на пляжах. Но COVID-19 – не единственная угроза, которая подстерегает украинцев на море. Как сообщают пользователи социальных сетей, популярные курорты Азовского моря заполонили огромные медузы.

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В Instagram регулярно публикуются видеоролики и фото с пляжей Бердянска и Кирилловки. Отдыхающие показывают, что порой вся прибрежная линия моря буквально заполнена медузами.

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При этом многие экземпляры достигают размера крупной человеческой ладони, а то и превышают его. В соцсетях этих медуз уже прозвали "мутантами".

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Напомним, как объясняют ученые, количество медуз в море увеличивается из-за потепления и усиления солености воды. В Азовское море медузы приплывают из Черного.

Прошлым летом медузы тоже пугали курортников в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом. В Кирилловке медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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