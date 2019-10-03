По делу Гандзюк сменили группу прокуроров

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

В уголовном производстве об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Генеральная прокуратура решила сменить группу прокуроров, осуществлявших процессуальное руководство этого дела. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшие ее смерть, 30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", – говорится в сообщении ведомства.

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В ГПУ отметили, что сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствам.

Отметим, что следователи СБУ осуществляют досудебное расследование под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры по уголовным производствам относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, совершенных способом, носящим характер особого мучения, по заказу группой лиц с целью запугивания, повлекшие ее смерть.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 августа приговоры по делу об убийстве Гандзюк вступили в силу. Пятеро обвиняемых признали свою вину и получили по несколько лет тюрьмы.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

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