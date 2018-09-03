По объявлениям и в селах: Супрун рассказала, где врачам искать пациентов

И.о. главы Минздрава утверждает, что врачи должны сами искать себе пациентов для подписания деклараций

Медицинская реформа действующего правительства позволяет врачам – в частности выпускникам медвузов – набирать достаточное количество пациентов при помощи досок объявлений, считает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"У молодого врача есть много способов набрать пациентов. Только надо продумать, как это сделать. Так уже не будет, когда врач приходит в учреждение и автоматически получает себе всех пациентов. Еще одна вещь – он может встать, пойти к многоэтажным домам, оставить там о себе объявление. В нем можно написать: "Я новый врач в вашем доме, у нас есть клиника, можете записаться ко мне". Так сейчас делают многие из наших медицинских учреждений", – говорит глава Минздрава в интервью "РБК-Украина".

Кроме того, Супрун считает возможным вариант поиска потенциальных пациентов в "ближайшем селе, где мало врачей", но "много людей, которые ищут врача".

И.о. министра дает 100% гарантию, что в таких местах молодые врачи найдут своих пациентов, которые согласятся подписать с ними декларацию.

Уляна Супрун также объяснила, что в трудовом договоре каждого врача прописывается, что, помимо ставки, он должен иметь надбавки за стаж, количество подписанных с пациентами деклараций, нагрузку и прочее.

Напомним, что медицинская реформа стартовала в Украине 1 июля.

Кроме того, ранее в интервью председатель Национальной службы здоровья Украины рассказал о своем видении медреформы.

Стоит отметить, что, кроме появления семейных врачей, изменения коснулись и "неотложной помощи".