По объявлениям и в селах: Супрун рассказала, где врачам искать пациентов

Сегодня, 19:02

И.о. главы Минздрава утверждает, что врачи должны сами искать себе пациентов для подписания деклараций

Ульяна Супрун. Фото: www.facebook.com/ulanasuprun
Ульяна Супрун. Фото: www.facebook.com/ulanasuprun

Медицинская реформа действующего правительства позволяет врачам – в частности выпускникам медвузов – набирать достаточное количество пациентов при помощи досок объявлений, считает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"У молодого врача есть много способов набрать пациентов. Только надо продумать, как это сделать. Так уже не будет, когда врач приходит в учреждение и автоматически получает себе всех пациентов. Еще одна вещь – он может встать, пойти к многоэтажным домам, оставить там о себе объявление. В нем можно написать: "Я новый врач в вашем доме, у нас есть клиника, можете записаться ко мне". Так сейчас делают многие из наших медицинских учреждений", – говорит глава Минздрава в интервью "РБК-Украина".

Кроме того, Супрун считает возможным вариант поиска потенциальных пациентов в "ближайшем селе, где мало врачей", но "много людей, которые ищут врача".

И.о. министра дает 100% гарантию, что в таких местах молодые врачи найдут своих пациентов, которые согласятся подписать с ними декларацию.

Уляна Супрун также объяснила, что в трудовом договоре каждого врача прописывается, что, помимо ставки, он должен иметь надбавки за стаж, количество подписанных с пациентами деклараций, нагрузку и прочее.

Напомним, что медицинская реформа стартовала в Украине 1 июля.

Кроме того, ранее в интервью председатель Национальной службы здоровья Украины рассказал о своем видении медреформы.

Стоит отметить, что, кроме появления семейных врачей, изменения коснулись и "неотложной помощи".
лечение, Минздрав, здравоохрание, семейный врач, медицинская реформа, Ульяна Супрун

Вы сейчас просматриваете новость "По объявлениям и в селах: Супрун рассказала, где врачам искать пациентов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Полезно ли спать днем. Фото: pixabay

Ульяна Супрун рассказала, полезно ли спать днем

24 Июля, 16:42

Глава Минздрава сообщила, что наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут

Украина

В Украине меняется система здравоохранения. Фото: freepik

Как выбрать семейного врача: Минздрав утвердил правила

27 Марта, 15:43

Порядок определяет правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения
Загрузка...

Украина

Уже с апреля украинцы начнут заключать договоры с семейными докторами

27 Марта, 00:11

Именно эти врачи будут потом давать направление к узкопрофильным специалистам

Украина

Фото: peoplecreations / Freepik

За пациента - 370 грн в год: почему частные врачи отказываются от медреформы

9 Апреля, 04:22

По замыслу Минздрава, украинцы могут подписывать декларации и с врачами частных клиник

Wellness

В Украине много неэффективных лекарств. Фото: pixabay

Супрун сделала шокирующее заявление о популярных в Украине лекарствах

16 Мая, 14:43

И.о. министра здравоохранения опубликовала в Facebook новый пост

Политика

Ульяна Супрун. Фото: informator.news

Супрун ответила на решение комитета Рады по ее отставке

4 Апреля, 11:51

Такое решение нардепов и.о. главы Минздрава считает лучшей рекламой медицинской реформы
Загрузка...