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По-весеннему тепло и туман: какая погода ждет украинцев 19 декабря (карта)

19 декабря, 08:00

На крайнем юге страны прогнозируют до 13 градусов тепла

/ Фото: Pixabay

В Украине в четверг, 19 декабря, будет тепло и сухо. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"19 декабря в Украине без осадков. Кроме северных областей, где ночью и утром туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны – до 13 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца.

Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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