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По-весеннему тепло и туман: синоптики дали прогноз на 20 декабря (карта)

20 декабря, 07:29

Туман накроет Украину с самого утра

/ Фото: Pixabay

В Украине, 20 декабря, будет сухо и тепло. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 декабря в Украине без осадков. В Украине, кроме востока, ночью и утром туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму будет 9-12 градусов тепла.

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По-весеннему тепло и туман: синоптики дали прогноз на 20 декабря (карта)

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца.

Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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