По всем специальностям – недобор: абитуриенты не хотят идти на рабочие профессии

Фото: А. Бойко

Ни сварщиков, ни фрезеровщиков, ни токарей. В украинских профтехах недобор по всем специальностям.

С каждым годом желающих идти в профтехучилища все меньше. В 1991 году профтехобразование получали 648 тыс. человек. В прошлом году таких было всего 255 тыс. учеников.

Из-за недобора Министерство образования разрешило абитуриентам подавать заявления в учреждения профтехобразования до 1 октября. В ПТУ на наплыв желающих учиться не надеются.

Профтехам дали еще месяц

Если учеников не хватает – нужно добрать. Министерство образования разрешило профтехучилищам продлить прием заявлений до 1 октября. Это касается учебных заведений, где не набрались группы.

А недобор наблюдается по всем специальностям, сетует директор Полтавского политехнического лицея Сергей Шиян: "Даже на продавца одно-два заявления. Специалисты по металлообработке – токари, фрезеровщики – точно будет группа из учеников после 11-го класса, а вот после 9-го – под вопросом".

Набор в профтехи продлевают уже не первый год. За дополнительный месяц абитуриенты, не поступившие в вузы, получают шанс пойти в ПТУ. Однако это мало помогает.

"По опыту прошлых лет, небольшой приток в сентябре есть. Но это незначительное пополнение групп", – отмечает Сергей Шиян.

Сварщики, слесари, токари, фрезеровщики и еще более 20 специальностей – в списке профессий государственного значения. То есть, эти профессии дефицитные на рынке труда, и обучение оплачивается за счет госбюджета. Все другие специальности финансируются из местных бюджетов. Но это никак не влияет на престиж перечисленных профессий. Сергей Шиян поясняет – на этих специальностях нет ни повышенных стипендий, ни других льгот, привлекающих абитуриентов.

Учиться в ПТУ не престижно

Престижа нет, стипендии маленькие, а оборудование устаревшее. Это главные причины, почему профтехучилища теряют студентов.

Например, стипендия студента университета 1180 грн, профтеха – 490 грн. Хотя расходы на питание, транспорт у студентов одинаковы.

Фото: pixabay.com

По данным Госстата, на сегодня около 15% выпускников 9-х классов продолжают обучение в учреждениях профессионально-технического образования. В 2010 году их доля составляла 18,7%. По словам Бахрушина, спрос на профессионально-техническое образование есть, но большинство испытывают потребность в таком образовании в более зрелом возрасте – после 11 класса.

"Основными факторами, влияющими на выбор профтехобразования выпускниками 9-х классов, является престижность как самого образования, так и профессий, которые оно может предложить. А также возможность обучения по более престижным специальностям или в более престижных заведениях. Также важны оценки возможности трудоустройства по профессии", – отмечает Владимир Бахрушин, главный эксперт по образованию Реанимационного пакета реформ.

Сергей Шиян добавляет, что в ПТУ часто идут люди с высшим образованием – они хотят получить рабочую специальность, чтобы потом уехать работать за границу.

После выпускного – на заработки

Работодатели буквально стоят в очереди за выпускниками. На одного ученика приходится по пять работодателей, говорит руководитель политехнического лицея. Но низкие зарплаты не привлекают выпускников.

"Нашим выпускникам предлагают зарплату минимум 8 тыс. грн. При желании хороший рабочий может зарабатывать и 20 тыс. грн. Другой вопрос, что студенты после выпускного едут за границу, потому что там зарплаты выше. А потом приезжают и агитируют ехать других", – рассказывает Шиян.

Фото: pixabay.com

С преподавателями та же ситуация. Маленькая зарплата и устаревшая материально-техническая база не мотивируют специалистов идти работать в профтехи.

"В профтехучилище должен преподавать мастер четвертого разряда. При этом он должен иметь педагогические навыки. Но опытным токарям или фрезеровщикам выгодней работать на заводах в Польше или Чехии, чем обучать в профтехах", – рассказывает Сергей Шиян.

При этом у сегодняшнего дефицита квалифицированных рабочих многих профессий есть и другая сторона. Такие профессии быстро исчезают за счет автоматизации, замечает Владимир Бахрушин. И это значит, что профтехам нужно модернизироваться. В частности, подстраивать специальности под компьютеризацию. А в Украине – развивать современное производство и создавать новые рабочие места с привлекательными для молодежи условиями труда.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как уровень образования влияет на зарплату.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Минобразования презентовали новый курс финансовой грамотности для школьников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама