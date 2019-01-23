По всей Украине бушуют метели: как переживают непогоду украинцы

Синоптики прогнозируют, что заметать Украину будет до завтра

По всей Украине бушуют метели: как переживают непогоду украинцы 2019-01-23T22:18:00+02:00 Украина Синоптики прогнозируют, что заметать Украину будет до завтра

Метели бушуют в большинстве областей Украины, и так будет продолжаться еще и завтра. Кое-где уже насыпало полметра снега. Травмпункты работают в усиленном режиме, дорожники – вытаскивают машины из заносов.

В Виннице из-за снегопадов – транспортный коллапс. Трамваи – стоят, на дорогах – десятки аварий и длинные пробки.

Но в мэрии уверяют, что чистят дороги в усиленном режиме. Вот только соль не помогает в борьбе с гололедом.

"Если температура минус восемь, то и соль, и бишофит работают не так, как бы хотелось", – заявляет Владимир Ниценко, директор департамента коммунального хозяйства Винницкого горсовета.

В области выпало уже более 30 сантиметров снега.

Из-за непогоды с семи утра ограничили движение в направлении Молдовы. Облавтодор в этом обвиняет соседей.

"Есть определенные небольшие проблемы с автомобилями, которые движутся со стороны Молдовы, большегрузные. Они, как, как правило ездят на лысой, летней резине", – отметил Игорь Корольчук, начальник Винницкого облавтодора.

До обеда не пропускали фуры в направлении Черкасс. Там намело с полметра снега. Из-за метели отменили около полусотни автобусных рейсов.

Коммунальщики не прекращают работы. Но снег идет обильный – очистить даже главные пути полностью не удается.

В Черновцах снег сыплет с вчера. Поэтому в городе ни пройти, ни проехать. В травмпункте – людно. Ежедневно здесь бывает не менее 30-ти пострадавших с ушибами и переломами.

Тротуары частично убирают предприниматели. А вот автодороги заснеженные и обледеневшие.

И в Житомирской области дороги такие скользкие, что заносит фуры. Так, 20-тонный грузовик с древесиной почти час доставали из кювета. Спасатели долбили лед на дороге, посыпали ее песком и землей – пока удалось вытащить грузовик.

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Рекордное за 7 лет количество снега – выпало на Кировоградщине. Намело – более полуметра. Дорожники перекрыли пути на выезд из областного центра в пяти направлениях. Автовокзалы отменяют рейсы. Спасатели оказывают помощь тем, кто застрял в снежном плену на трассах области. Из сугробов вытащили более сорока автомобилей. Запретили движение школьным автобусам.

Снежит и в Карпатах.

Ранее в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

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