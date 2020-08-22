"Подкоп для сына": женщина, рывшая лаз в колонию, рассказала о мотивах

Женщина, которая рыла подкоп в тюрьму для своего сына, пока остается на свободе

После того, как в начале августа руководство Вольнянской колонии №11 в Запорожской области заявило о том, что был выявлен подкоп, который мог бы помочь сбежать одному из заключенных, осужденного за убийство на пожизненное, стали известны некоторые детали. По данным полиции, копала подкоп мать заключенного из дома в близлежащем поселке. Жилье женщина якобы арендовала именно для этих целей.

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Сейчас, спустя две недели после произошедшего, в пресс-службе полиции Запорожской области нам сообщили, что женщина пока что остается на свободе.

Мотив – материнская любовь

Источники в полиции рассказали сайту "Сегодня", что у них есть обоснованные предположения, что план женщины был таков: освободить сына из тюрьмы с помощью этого тоннеля и, возможно, помочь сбежать на оккупированную территорию Украины – в ОРДЛО. Впрочем, во время следствия все эти обстоятельства и выяснятся.

"Мотив прослеживается лишь один – мать из-за своей безмерной любви к сыну, каким бы он ни был, около трех недель рыла подкоп, успела прокопать около 3 метров в глубину и 10 метров в направлении колонии под землей", – рассказали нам запорожские полицейские.

Как выяснилось, женщина планировала прокопать около 100 метров под землей – именно на таком расстоянии от забора колонии она начала свои "земляные работы".

Вычислить ее планы помог случай: тюремщиков насторожило то, что обычно этот заключенный получал посылки из Николаева, а в этот раз – из того же региона, где и отбывал наказание.

"Более того – письмо было отослано из поселка, рядом с которым находится исправительное учреждение. При детальном изучении обстоятельств стало известно, что мать заключенного приехала в поселок и сняла дом рядом с колонией. Правоохранители приняли решение установить слежку за женщиной. И вскоре выяснилось, что женщина приехала, чтобы в прямом смысле слова вытащить сына из тюрьмы и уже роет подкоп", – рассказали правоохранители.

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Оперативники очень быстро отреагировали и остановили эти "работы". Ведь если бы женщине удалось проникнуть под периметр колонии – это было бы реальным уголовным преступлением. Но пока что – это не более, чем некий лаз в земле, который никак нельзя квалифицировать в уголовном производстве, да и сами действия женщины не являются уголовным преступлением. Копать землю не запрещено законом, если это не наносит ущерб экологии. А желание матери освободить сына и материнская любовь – не подпадают под уголовный кодекс, пока не приводят к реальному нарушению закона.

Побеги планировали всегда

Побеги из тюрем планировались и будут планироваться всегда. И Украина – не исключение. Каждые несколько лет обновляется так называемый "реестр беглецов". За годы независимости эта попытка побега – далеко не единственная из уникальных. Осужденные делали подкопы, нанимали вертолет и разоружали конвоиров.

Так, в 2007 году возле женской колонии в Черкасской области задержали мужчину, который рыл подкоп, чтобы освободить жену. Тогда мужчина просто поставил палатку в поле возле колонии, а чтобы не привлекать внимания, работал по ночам. Но у него тоже ничего не вышло, хотя и уголовное дело против него тоже не было возбуждено, поскольку вырыть ему удалось всего несколько метров. И технически подкоп больше походил на лаз в земле, а вырыт был на пустыре. Правоохранители просто предупредили мужчину и потребовали "сняться с места".

"Одним из самых ярких случаев была попытка побега в Кировоградской области в марте 2013 года, – говорит бывший глава Госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. – Тогда злоумышленник планировал освободить одного из заключенных, прилетев за ним на вертолете прямо в тюремный двор".

Но, как известно, во время той попытки побега пилот вертолета отказался напрочь исполнять требование своего пассажира. Последний, по неофициальным данным, являлся родственником заключенного.

"Кстати, у этой истории было продолжение. Когда его поместили в СИЗО, чтобы судить за попытку побега, то он оттуда сбежал", – уточнил Старенький. По его данным, неординарной была попытка побега из Киевского СИЗО. "Это произошло в 2003 году. Сбежать пытались двое мужчин, осужденных на пожизненное. Помогали им в этом сотрудница СИЗО, которая влюбилась в одного из них, дала ему пистолет. Но на выходе беглецы были пойманы", – уточнил Старенький.

Напомним, недавно Минюст сообщил о продаже отдельных тюрем в Украине. Подробности – в сюжете.

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